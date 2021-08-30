Двух жителей Самары осудили за посредничество во взяточничестве

В Самаре суд вынес приговор двум местным жителям, которых обвиняли в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В октябре 2020 г. мужчина разместил в соцсети просьбу о консультировании в получении водительских удостоверений категорий "С" и "D". Один из обвиняемых предложил потерпевшему посодействовать в получении водительских прав без обучения и сдачи экзамена.
21 октября 2020 г. на парковке торгового центра один из злоумышленников получил 240 тыс. руб., которые обещал передать сотрудникам РЭО ГИБДД У МВД России по Чапаевску. Передать деньги мужчина планировал через знакомую.
Суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, знакомая получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
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Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!