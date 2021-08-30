Двух жителей Самары осудили за посредничество во взяточничестве

В Самаре суд вынес приговор двум местным жителям, которых обвиняли в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В октябре 2020 г. мужчина разместил в соцсети просьбу о консультировании в получении водительских удостоверений категорий "С" и "D". Один из обвиняемых предложил потерпевшему посодействовать в получении водительских прав без обучения и сдачи экзамена.

21 октября 2020 г. на парковке торгового центра один из злоумышленников получил 240 тыс. руб., которые обещал передать сотрудникам РЭО ГИБДД У МВД России по Чапаевску. Передать деньги мужчина планировал через знакомую.

Суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, знакомая получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.