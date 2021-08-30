ЭкоВоз собрал 5 кубометров вторсырья на фестивале в КУБЕ

29 августа ГК "Эковоз" оборудовал инфраструктурой раздельного сбора "фестиваль в КУБЕ" в парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. На мероприятии собрали 5 кубометров вторсырья, в основном это были ПЭТ-бутылки и жестяные банки. Многие посетители принесли с собой из дома батарейки и даже энергосберегающие лампы.

После фестиваля все это отвезли на комплекс по переработке отходов, где вторсырье разделили по видам и отправили на переработку.

На фестивале действовала интерактивная выставка "Вторая жизнь отходов", где эколог ЭкоВоз рассказывал, как правильно разделять отходы, что из них в дальнейшем можно получить. Кроме того, в раздельный сбор вовлекли зоны кофейни и фудкорта, персонал и клиенты которых могли отдельно складывать сырье для переработки в контейнеры Экомобиля, размещенного между ними.

Организация раздельного сбора отходов на подобных мероприятиях помогает вовлечь большее количество жителей Тольятти в экологический образ жизни и тем самым сделать город чище.