ЭкоВоз собрал 5 кубометров вторсырья на фестивале в КУБЕ

29 августа ГК "Эковоз" оборудовал инфраструктурой раздельного сбора "фестиваль в КУБЕ" в парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. На мероприятии собрали 5 кубометров вторсырья, в основном это были ПЭТ-бутылки и жестяные банки. Многие посетители принесли с собой из дома батарейки и даже энергосберегающие лампы.
После фестиваля все это отвезли на комплекс по переработке отходов, где вторсырье разделили по видам и отправили на переработку.
На фестивале действовала интерактивная выставка "Вторая жизнь отходов", где эколог ЭкоВоз рассказывал, как правильно разделять отходы, что из них в дальнейшем можно получить. Кроме того, в раздельный сбор вовлекли зоны кофейни и фудкорта, персонал и клиенты которых могли отдельно складывать сырье для переработки в контейнеры Экомобиля, размещенного между ними.
Организация раздельного сбора отходов на подобных мероприятиях помогает вовлечь большее количество жителей Тольятти в экологический образ жизни и тем самым сделать город чище.
Последние комментарии
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.