В Самаре завершился XI Слет молодежи Куйбышевской железной дороги

С 25 по 28 августа в Самаре состоялся ежегодный Слет молодежи Куйбышевской железной дороги. Всего на слет приехало 117 делегатов со всех регионов магистрали, а также студенты Самарского государственного университета путей сообщения.
Основная тема мероприятия — создание высокоэффективной команды в условиях новой реальности. Программа слета включала как тренинговые, так и командообразующие, коммуникационные мероприятия. В рамках тренинговой программы участники были разделены на четыре потока: "Авангард магистрали", "Молодые инженеры", "Лидер корпоративной культуры" и "Корпоративное волонтерство".
В течение четырех дней представители молодежного сообщества Куйбышевской железной дороги повышали уровень своих знаний, демонстрировали творческий потенциал, готовили командные проекты по различным направлениям.
В ходе слета молодые специалисты узнали о новых достижениях компании "РЖД" в инновационной сфере, смогли укрепить знания в области проектного менеджмента, развить навыки публичного выступления и бизнес-аргументации, а также презентовали свои производственные проекты, представленные в рамках конкурса "Новое звено – 2021".
Лучшими проектами XI Слета молодежи Куйбышевской железной дороги стали:
- проект Ангелины Азизовой (Куйбышевская дирекция инфраструктуры) "Оптимизация расходов на ремонт генераторов САУТ";
- проект Дениса Ивлиева (Куйбышевская дирекция инфраструктуры) "Повышение объемов ремонта грузовых вагонов с тележками модели 18-9855";
- проект Ильи Казакова (Куйбышевская дирекция моторвагонного подвижного состава) "Мобильный прибор по проверке и настройке плат защиты от буксования и юза";
- проект Ильи Бредуна (Самарский государственный университет путей сообщения) "Электростатическая защита стеклянных фасадов зданий ОАО "РЖД";
- проект Натальи Цыгановой (Куйбышевский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания) "Дистанционная аттестация";
- проект Дениса Башарова (Куйбышевская дирекция по ремонту пути) "Освещение без переплат 24/7".
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.