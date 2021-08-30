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В Самаре завершился XI Слет молодежи Куйбышевской железной дороги

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 25 по 28 августа в Самаре состоялся ежегодный Слет молодежи Куйбышевской железной дороги. Всего на слет приехало 117 делегатов со всех регионов магистрали, а также студенты Самарского государственного университета путей сообщения.

Основная тема мероприятия — создание высокоэффективной команды в условиях новой реальности. Программа слета включала как тренинговые, так и командообразующие, коммуникационные мероприятия. В рамках тренинговой программы участники были разделены на четыре потока: "Авангард магистрали", "Молодые инженеры", "Лидер корпоративной культуры" и "Корпоративное волонтерство".

В течение четырех дней представители молодежного сообщества Куйбышевской железной дороги повышали уровень своих знаний, демонстрировали творческий потенциал, готовили командные проекты по различным направлениям.

В ходе слета молодые специалисты узнали о новых достижениях компании "РЖД" в инновационной сфере, смогли укрепить знания в области проектного менеджмента, развить навыки публичного выступления и бизнес-аргументации, а также презентовали свои производственные проекты, представленные в рамках конкурса "Новое звено – 2021".

Лучшими проектами XI Слета молодежи Куйбышевской железной дороги стали:

  • проект Ангелины Азизовой (Куйбышевская дирекция инфраструктуры) "Оптимизация расходов на ремонт генераторов САУТ";
  • проект Дениса Ивлиева (Куйбышевская дирекция инфраструктуры) "Повышение объемов ремонта грузовых вагонов с тележками модели 18-9855";
  • проект Ильи Казакова (Куйбышевская дирекция моторвагонного подвижного состава) "Мобильный прибор по проверке и настройке плат защиты от буксования и юза";
  • проект Ильи Бредуна (Самарский государственный университет путей сообщения) "Электростатическая защита стеклянных фасадов зданий ОАО "РЖД";
  • проект Натальи Цыгановой (Куйбышевский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания) "Дистанционная аттестация";
  • проект Дениса Башарова (Куйбышевская дирекция по ремонту пути) "Освещение без переплат 24/7".

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

Александр Евдокимов 24 января 2017 09:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Greg Ilch 28 сентября 2016 12:54 Мэрия Самары возьмет в лизинг 10 трамваев за 1 млрд рублей

А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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