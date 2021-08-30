В Самаре завершился XI Слет молодежи Куйбышевской железной дороги

С 25 по 28 августа в Самаре состоялся ежегодный Слет молодежи Куйбышевской железной дороги. Всего на слет приехало 117 делегатов со всех регионов магистрали, а также студенты Самарского государственного университета путей сообщения.

Основная тема мероприятия — создание высокоэффективной команды в условиях новой реальности. Программа слета включала как тренинговые, так и командообразующие, коммуникационные мероприятия. В рамках тренинговой программы участники были разделены на четыре потока: "Авангард магистрали", "Молодые инженеры", "Лидер корпоративной культуры" и "Корпоративное волонтерство".

В течение четырех дней представители молодежного сообщества Куйбышевской железной дороги повышали уровень своих знаний, демонстрировали творческий потенциал, готовили командные проекты по различным направлениям.

В ходе слета молодые специалисты узнали о новых достижениях компании "РЖД" в инновационной сфере, смогли укрепить знания в области проектного менеджмента, развить навыки публичного выступления и бизнес-аргументации, а также презентовали свои производственные проекты, представленные в рамках конкурса "Новое звено – 2021".

Лучшими проектами XI Слета молодежи Куйбышевской железной дороги стали: