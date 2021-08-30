Самарца будут судить за убийство знакомого во время пьяной ссоры

В Самаре в суд направили уголовное дело об убийстве, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, вечером 24 мая 2021 г. 43-летний мужчина выпивал со знакомым, поссорился с ним и несколько раз ударил ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте.