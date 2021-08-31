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Театр Культура

В Самарском театре драмы поставят "Заводной апельсин" и "Дорогую Памелу"

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский театр драмы откроет 171-й театральный сезон 10 сентября спектаклем "Полет над гнездом кукушки" (16+).

В ноябре премьерой "Как пришить старушку" ("Дорогая Памела") по пьесе Джона Патрика театр отметит юбилей народной артистки России Жанны Романенко, 70-летие художественного руководителя Валерия Гришко и 170-летие театра.

В декабре режиссер Александр Кузин выпустит спектакль "Тартюф" Жана-Батиста Мольера. Во второй половине сезона главный режиссер Михаил Лебедев планирует поставить "Катапульту" Дмитрия Богославского и "Заводной апельсин" по роману Энтони Берджесса.

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