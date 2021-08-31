В Самарском театре драмы поставят "Заводной апельсин" и "Дорогую Памелу"

Самарский театр драмы откроет 171-й театральный сезон 10 сентября спектаклем "Полет над гнездом кукушки" (16+).
В ноябре премьерой "Как пришить старушку" ("Дорогая Памела") по пьесе Джона Патрика театр отметит юбилей народной артистки России Жанны Романенко, 70-летие художественного руководителя Валерия Гришко и 170-летие театра.
В декабре режиссер Александр Кузин выпустит спектакль "Тартюф" Жана-Батиста Мольера. Во второй половине сезона главный режиссер Михаил Лебедев планирует поставить "Катапульту" Дмитрия Богославского и "Заводной апельсин" по роману Энтони Берджесса.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить