Самарец хранил на съемной квартире более 2 кг разных наркотиков

В Самаре полицейские изъяли у местного жителя более 2 кг наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В квартире 29-летнего горожанина обнаружили комнату, где он выращивал коноплю — 19 кустов. Всего у подозреваемого изъяли около 2 кг марихуаны, более 20 г кокаина и 16 г грибов. Задержанный пояснил, что марихуану вырастил на съемной квартире и хранил для сбыта.

В отношении самарца возбудили уголовное дело и отправили его под стражу.