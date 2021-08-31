Житель Самарской области украл с дачного участка 760 кг металла

В Сызранском районе Самарской области в суд направили уголовное дело 19-летнего парня, подозреваемого в краже, сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в июне 2021 г. с дачного участка в СНТ в Сызранском районе пропали металлические емкость и семь столбов общим весом 760 кг.

Полицейские обнаружили, что украденное сдал на металлолом 19-летний парень по собственным документам.

По версии следствия, молодой человек с помощью знакомого вынес металл с чужой дачи, а потом вызвал транспорт для перевозки. При этом ни помощник, ни водитель грузовика не знали о краже. Злоумышленник заверил их, что дача принадлежит его родным.

Ущерб сейчас уже возмещен.