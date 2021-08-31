Александр Хинштейн пообещал помочь самарцам, пострадавшим от квартирных мошенников

В пятницу, 27 августа, депутат Госдумы Александр Хинштейн провел очередной прием граждан, имеющих жилищные проблемы. Одной из посетительниц была многодетная мать Екатерина Урчукова, ставшая жертвой мошенников. Ее семья продала единственную квартиру в Кабардино-Балкарской республике, чтобы приобрести жилье в Самаре.

В 2019 г. вырученные деньги перевели в ООО "Центр Доступного Жилья", которое обещало выгодные условия приобретения квартиры. Якобы семья должна была получить у них в аренду жилье с правом выкупа всего под 3% годовых. Урчукова внесла первоначальный взнос и, подписав договор, отправила его в ООО. На этом "сделка" завершилась, женщина в результате потеряла около 900 тыс. руб., а ее семья так и осталась без жилья.

По словам пострадавшей, в городском управлении полиции уголовное дело против мошенников возбуждать не торопятся, несмотря на то, что Урчукова не одна единственная жертва. По словам ее подруги по несчастью Елены Крутовой, самарская группа обманутых состоит из 18 человек. Как она выяснила, один из менеджеров ООО вместе с двумя подельниками уже осуждены в Уфе.

В Башкортостане Олег Балабин и Дмитрий Гарбуль известны как "участники финансовой пирамиды из Самары". Интересно, что на том судебном разбирательстве в статусе потерпевших был один уфимец и 36 жителей Самарской области, у которых осужденные похитили 11 млн рублей.

Екатерина Урчукова просила депутата о содействии в возбуждении уголовного дела в отношении аферистов, развернувших свою деятельность по всей стране. Александр Хинштейн высказал намерение добиваться разоблачения этой преступной группы в центральном аппарате МВД.