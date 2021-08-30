Дмитрий Азаров: в системе ЖКХ необходимо сделать интересы жителя главным приоритетом

Встреча с представителями ТСЖ в Промышленном районе прошла в режиме "свободного микрофона" Вопросы содержания жилья и качество предоставляемых услуг ЖКХ касаются буквально каждого жителя Самарской области.

Наиболее качественно услуги предоставляются там, где жильцы активны и не ждут "милостей" от управляющих компаний, а берут управление домом в свои руки. Об этом еще раз напомнил секретарь Самарского регионального отделения Партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров.

В зале ДК "Победа" — председатели советов многоквартирных домов, руководители товариществ собственников жилья, представители жилищно-строительных кооперативов, старшие по подъездам и домам. Это наиболее активная часть жителей Промышленного района областной столицы. Именно они на общественных началах отстаивают интересы своих соседей.

"Претензии к работе ЖКХ — уже много лет среди главных тем, которые беспокоят жителей области. Меня, как и вас, это не устраивает. Нет иного способа, кроме как детально разбираться с этой темой, вникать в конкретные ситуации, помогать вам их решать. На мой взгляд, если местные власти не понимают, что людям надо помогать в наведении порядка, то еще раз подчеркну, что это полномочия местного самоуправления — районных властей. Мы понимаем, что тут есть недостаток общения, недопонимание", — уверен Дмитрий Азаров.

Важно не просто найти разовые решения, а понять корень проблем, создать систему, при которой у жителей станет на порядок меньше проблем, считает глава региона.

"Вы знаете всех своих соседей, знаете реальную ситуацию лучше, чем отдельные руководители муниципальных властей. Те официальные отчёты, которые я получаю, к сожалению, порой далеки от действительности, а мне нужна достоверная, не "лакированная" информация. Поэтому прямой диалог с активом жилищных кооперативов и товариществ просто необходим", — обратился к собравшимся Азаров.

В Промышленном районе — самый большой объём жилья в Самаре, и проблем здесь, конечно, хватает. В то же время в районе немало сравнительно нового жилья, есть примеры умелого управления собственниками своими домами, предоставления людям качественных коммунальных услуг.

Деловой и содержательный разговор по теме ЖКХ продолжили Елена Назаренко и Антонина Аманова. Они рассказали о позитивном опыте работы товариществ собственников жилья.

Как ТСЖ включаются в реализацию социально значимых инициатив по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, рассказали председатель совета МКД "Удача" Светлана Потоцкая и председатель ТСЖ "У Озера-2" Михаил Тахтаркин.

Товарищество собственников жилья "У озера -2" по итогам года признано лучшим в Самаре. Секрет успеха — в неравнодушии жителей и активности Совета МКД. Михаил Тахтаркин настолько глубоко погружен в проблемы своего ТСЖ, так доходчиво и понятно рассказал о них, что Дмитрий Азаров предложил телеканалу "ГИС" снять цикл передач о лучших практиках и "подводных камнях" управления собственников жилья.

С 2016 года товарищество не имеет задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и активно участвует в программах благоустройства территории, отметил председатель ТСЖ "У озера-2" Михаил Тахтаркин.

Он поблагодарил Дмитрия Азарова за возможность участия в губернаторском проекте "СОдействие". В 2021 году ТСЖ стало участником проекта: запланировано расширение проезжей части, будут сделаны "карманы", благоустроят сквер.

"В 2018 году товарищество "У озера-2" принимало участие в программе "Твой конструктор двора" и благодаря этому появилась площадка со спортивными тренажерами. А в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" все общественное пространство у озера на улице Солнечной преобразилось. И стало сквером Солнечная поляна. Инициаторами проекта выступили ученика школы № 154 под руководством общественного совета микрорайона. Теперь детская площадка заполнена детьми, а озеро — излюбленное место отдыха жителей микрорайона", — рассказал Михаил Тахтаркин.

Проект "Дубовая роща" стал следующей инициативой от активных жителей района и совета многоквартирных домов, проектом, который логически продолжает благоустройство придомовой территории. Сейчас он близится к завершению и являет собой яркий пример активности жителей.

В диалоге участвовали и представители профильных ведомств, предприятий, которые отвечают за деятельность жилищно-коммунальной сферы. Какие-то вопросы стало возможным решить сразу — в режиме реального времен или хотя бы найти подход к их решению.

Дмитрий Азаров отметил, что в процессе модернизации системы ЖКХ необходимо настроить прямое и эффективное общение между всеми её участниками. Серьезную роль здесь должен сыграть "Единый центр поддержки советов МКД".

"Инициатива его создания принадлежит жителям, региональному активу собственников, я эту идею поддержал. Центр не только оказывает активу жильцов информационную, юридическую помощь, проводит обучение председателей и специалистов жилтовариществ. Он помогает им решать проблемы с содержанием и капитальным ремонтом домов по принципу "единого окна", выступает посредником между государственными службами, ресурсоснабжающими организациями и собственниками квартир", — пояснил Дмитрий Азаров.

С момента запуска Центра число обращений в Жилищную инспекцию ощутимо снизилось. Больше проблем стало решаться в рабочем режиме, не доводя до жалоб в инстанции, подчеркнул глава региона.

"Самое активное участие в поддержке жителей, в реформировании системы ЖКХ, в отстаивании ваших интересов на законодательном уровне должны принять депутаты, которые будут избраны в Госдуму и в Самарскую Губернскую Думу на сентябрьских выборах. Партия "Единая Россия" настраивает своих кандидатов на самую энергичную работу в этом направлении", — напомнил секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров.