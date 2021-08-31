В Тольятти нашли радиоактивный металлолом

Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора нашли нарушения при проверке пункта приема металла в Тольятти. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как оказалось, фирма, располагающаяся на ул. Новозаводской, 8а/2, не имела лицензии на прием металлического лома.

Кроме того, по заключению Центра гигиены и эпидемиологии Самарской области, радиационные значения изъятой партии металлолома превышали допустимые нормы.

Сейчас опасная партия находится на хранении департамента общественной безопасности администрации Тольятти до решения вопроса об утилизации.