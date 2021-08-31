В Тольятти нашли радиоактивный металлолом

Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора нашли нарушения при проверке пункта приема металла в Тольятти. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Как оказалось, фирма, располагающаяся на ул. Новозаводской, 8а/2, не имела лицензии на прием металлического лома.
Кроме того, по заключению Центра гигиены и эпидемиологии Самарской области, радиационные значения изъятой партии металлолома превышали допустимые нормы.
Сейчас опасная партия находится на хранении департамента общественной безопасности администрации Тольятти до решения вопроса об утилизации.
Последние комментарии
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.