Сельчанина из Самарской области подозревают в незаконном получении госвыплаты

В Богатовском районе Самарской области местного жителя заподозрили в мошенническом получении государственных выплат. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в 2015 г. 41-летний мужчина предоставил в администрацию Борского района фиктивный трудовой договор и другие документы с ложными сведениями о работе трактористом в КФХ. На основании этого он получил в рамках программы выплату более 1,6 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.