Самарца заподозрили в попытке передать взятку сотруднику ИФНС

В Самаре возбудили уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве, сообщает прокуратура Промышленного района.

По версии следствия, подозреваемый А. получил 29 тыс. руб., которые должен был передать должностным лицам ИФНС за внесение в налоговую базу сведений об отсутствии у взяткодателя задолженности по транспортному налогу за 2018 и 2019 года.