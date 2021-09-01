В Безенчуке откроется выставка русского традиционного костюма

4 сентября в 12:00 в музейно-выставочном центре поселка Безенчук откроется выставка "Русский традиционный костюм" (0+).

Основу выставки составят шесть женских костюмов Ярославской, Тверской, Архангельской, Олонецкой, Брянской и Белгородской губерний, изготовленные специалистами культурно-просветительского центра "Русское Возрождение".

Выставка стала итогом реализации социального проекта "Русский женский костюм, культурные традиции". С ноября центр совместно с учреждениями культуры района провел обучающие занятия по шитью, ткачеству, вышивке, лектории по истории русского костюма. В итоге было создано 6 выставочных экспонатов, отражающих костюмы нескольких губерний в XVIII-ХХ веках. Одежда сшита с помощью традиционных ремесел: ткачества, вышивки тамбурным швом, вышивки в технике "сажение по бели", бисероплетения.

Проект стал победителем регионального конкурса среди некоммерческих организаций от министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Выставка будет работать с 4 сентября по 2 октября.