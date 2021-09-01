С 1 сентября в Самаре изменилось расписание дачных маршрутов

Департамент транспорта Самары напоминает дачникам, что с 1 сентября на некоторых садово-дачных маршрутах меняется расписание.
Так, изменения коснутся маршрутов №№ 132, 144, 145, 146, 147, 150, 153, 154, 156, 157, 159, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175К, 180, 181, 182, 185К, 197, 198, 199.
С полным расписанием указанных маршрутов можно ознакомиться на сайте городской администрации.
Последние комментарии
"Когда использование автомобиля станет дороже общественного транспорта... ". Это было, есть и будет, автор, на чем вы ездите?
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?