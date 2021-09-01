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Экология Общество

В Самарской области утвердили Стратегию сохранения биоразнообразия

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области разработана и утверждена Стратегия сохранения биоразнообразия на период до 2030 года.

Это документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи государственного управления на долгосрочную перспективу был разработан по поручению губернатора Дмитрия Азарова.

Стратегия сохранения биоразнообразия определяет основные направления региональной политики Самарской области в области сохранения биологического разнообразия, устойчивого использования его компонентов и справедливого распределения выгод от использования природных ресурсов на долгосрочной основе на благо жителей региона.

"Наша область - одна из немногих регионов-пионеров, принявших этот документ. Теперь предстоит следующий этап - разработка дорожной карты, в которой будут четко прописаны мероприятия и сроки реализации", - прокомментировала доктор биологических наук, заведующая кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева Людмила Кавеленова.

При разработке Стратегии учитывались актуальные вызовы и угрозы биологическому биоразнообразию на глобальном, национальном и региональном уровнях, опыт регионов Российской Федерации и стран мира.

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