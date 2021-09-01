В Самарской области вновь горит село в Борском районе

В среду, 1 сентября, около 12:26 начался пожар на ул. Лесной в с. Малое Алдаркино Борского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения федеральной и областной противопожарной службы, от администрации района направили инженерную технику.
Горели четыре частных дома, из них три нежилых дома и один жилой, в нем прописано два человека. Еще горели постройки во дворе. Площадь пожара составляла 250 кв. м. Также горели сухая трава и кустарник на площади 300 кв. м.
Погибших и пострадавших нет, угроза распространения огня остановлена. В 14:06 объявлена локализация по домовладениям, а в 14:10 локализация горения сухой травы и кустарника.
Сейчас в тушении участвуют 38 человек, которые используют 19 единиц техники.
Напомним, 21 августа около с. Гвардейцы от загоревшейся травы начался крупнейший в регионе природный пожар. С травы пламя сначала перекинулось на дома на одной из улиц села, а затем на лес в национальном парке "Бузулукский бор", постепенно дойдя до пос. Немчанка. В Гвардейцах сгорело 14 домов, в Немчанке - 16 (часть из них были заброшены или использовались как дачи).
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся