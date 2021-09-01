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Пожары Происшествия

В Самарской области вновь горит село в Борском районе

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 1 сентября, около 12:26 начался пожар на ул. Лесной в с. Малое Алдаркино Борского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения федеральной и областной противопожарной службы, от администрации района направили инженерную технику.

Горели четыре частных дома, из них три нежилых дома и один жилой, в нем прописано два человека. Еще горели постройки во дворе. Площадь пожара составляла 250 кв. м. Также горели сухая трава и кустарник на площади 300 кв. м.

Погибших и пострадавших нет, угроза распространения огня остановлена. В 14:06 объявлена локализация по домовладениям, а в 14:10 локализация горения сухой травы и кустарника.

Сейчас в тушении участвуют 38 человек, которые используют 19 единиц техники.

Напомним, 21 августа около с. Гвардейцы от загоревшейся травы начался крупнейший в регионе природный пожар. С травы пламя сначала перекинулось на дома на одной из улиц села, а затем на лес в национальном парке "Бузулукский бор", постепенно дойдя до пос. Немчанка. В Гвардейцах сгорело 14 домов, в Немчанке - 16 (часть из них были заброшены или использовались как дачи).

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