Резидент "Жигулевской долины" вошел в топ-100 лидеров развития социальной сферы АСИ

ГК АВТО ТЕХНА, в которую входит компания-резидент технопарка "Жигулевская долина" ООО "ГАРДЕН", прошла отборочный этап в Акселераторе Агентства стратегических инициатив (АСИ) и вошла в топ-100 лидеров развития социальной сферы.

Поддержку Агентства получат проекты, направленные на развитие технологий, улучшение качества жизни и создание возможностей для самореализации.

Стратегия лидерства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым, - в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. "Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан - это важный фактор стабильности для экономики региона", - отмечал в своем послании глава региона.

Проект, который вошел в рейтинг, называется "Интерактивно Виртуальный Офис Будущего". Он создан специально для людей "серебряного" возраста, которые, как правило, тяжело адаптируются к новым технологиям и с трудом работают на современных компьютерах, перегруженных функционалом. Интерактивно Виртуальный Офис Будущего разработан для оптимизации процесса работы с основными офисными программами путем упрощения и отказа от ненужных программ и функционала привычного компьютера.

"Наш продукт представляет собой электронное устройство для офисных сотрудников и предпринимателей предпенсионного и пенсионного возраста. Простой интерфейс, только нужный функционал, крупный шрифт, работа по принципу нажатия одной кнопки, сенсорное и голосовое управление. Это программное обеспечение, упакованное в комфортное для работы электронное устройство, - пояснил Евгений Попов, директор ООО ГАРДЕН. - Сейчас на базе этого проекта мы готовим ответвление проекта в направлении "Серебряная экономика" для дальнейшего участия в акселераторе, который ориентирован на улучшение качества жизни и сохранение экономической активности граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Надеюсь, наша разработка позволит реализовать возможности пожилого населения и удовлетворить потребности рынка услуг для работающих пенсионеров".

"Самарская область активно взаимодействует с Агентством стратегических инициатив. Благодаря этой совместной работе, внедрению их успешных практик мы перестроили работу по формированию благоприятного инвестиционного климата - ключевые решения принимаются с опорой на мнение представителей бизнеса. Наш регион стал одним из самых активных участников форума "Сильные идеи для нового времени", организованного в прошлом году Агентством. Открытые вместе с АСИ "Точки кипения" стали площадками для апробации новых моделей обучения, обмена лучшими образовательными практиками между вузами, приобретения студентами новых профессиональных навыков. Мы успешно работаем с АСИ и по направлениям, связанным с развитием туристической отрасли.

Особую благодарность хочется выразить Светлане Витальевне Чупшевой за инициативы и проекты, за высокий уровень организации работы с регионами. Самарская область активно участвует во всех программах АСИ и, безусловно, будет активно участвовать в дальнейшем. Очень ценно, что проекты наших разработчиков высоко оцениваются на федеральном уровне. Со своей стороны, мы готовы оказывать им всю необходимую поддержку для дальнейшего развития и тиражирования их идей", - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.