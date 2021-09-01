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Государство и Бизнес Экономическая политика

Резидент "Жигулевской долины" вошел в топ-100 лидеров развития социальной сферы АСИ

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГК АВТО ТЕХНА, в которую входит компания-резидент технопарка "Жигулевская долина" ООО "ГАРДЕН", прошла отборочный этап в Акселераторе Агентства стратегических инициатив (АСИ) и вошла в топ-100 лидеров развития социальной сферы.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Поддержку Агентства получат проекты, направленные на развитие технологий, улучшение качества жизни и создание возможностей для самореализации.

Стратегия лидерства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым, - в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. "Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан - это важный фактор стабильности для экономики региона", - отмечал в своем послании глава региона.

Проект, который вошел в рейтинг, называется "Интерактивно Виртуальный Офис Будущего". Он создан специально для людей "серебряного" возраста, которые, как правило, тяжело адаптируются к новым технологиям и с трудом работают на современных компьютерах, перегруженных функционалом. Интерактивно Виртуальный Офис Будущего разработан для оптимизации процесса работы с основными офисными программами путем упрощения и отказа от ненужных программ и функционала привычного компьютера.

"Наш продукт представляет собой электронное устройство для офисных сотрудников и предпринимателей предпенсионного и пенсионного возраста. Простой интерфейс, только нужный функционал, крупный шрифт, работа по принципу нажатия одной кнопки, сенсорное и голосовое управление. Это программное обеспечение, упакованное в комфортное для работы электронное устройство, - пояснил Евгений Попов, директор ООО ГАРДЕН. - Сейчас на базе этого проекта мы готовим ответвление проекта в направлении "Серебряная экономика" для дальнейшего участия в акселераторе, который ориентирован на улучшение качества жизни и сохранение экономической активности граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Надеюсь, наша разработка позволит реализовать возможности пожилого населения и удовлетворить потребности рынка услуг для работающих пенсионеров".

"Самарская область активно взаимодействует с Агентством стратегических инициатив. Благодаря этой совместной работе, внедрению их успешных практик мы перестроили работу по формированию благоприятного инвестиционного климата - ключевые решения принимаются с опорой на мнение представителей бизнеса. Наш регион стал одним из самых активных участников форума "Сильные идеи для нового времени", организованного в прошлом году Агентством. Открытые вместе с АСИ "Точки кипения" стали площадками для апробации новых моделей обучения, обмена лучшими образовательными практиками между вузами, приобретения студентами новых профессиональных навыков. Мы успешно работаем с АСИ и по направлениям, связанным с развитием туристической отрасли.

Особую благодарность хочется выразить Светлане Витальевне Чупшевой за инициативы и проекты, за высокий уровень организации работы с регионами. Самарская область активно участвует во всех программах АСИ и, безусловно, будет активно участвовать в дальнейшем. Очень ценно, что проекты наших разработчиков высоко оцениваются на федеральном уровне. Со своей стороны, мы готовы оказывать им всю необходимую поддержку для дальнейшего развития и тиражирования их идей", - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Компания "ГАРДЕН" входит в Группу Компаний АВТО ТЕХНА, история которой началась в 1999 году. С первых дней и по сегодняшний день компания сохраняет принцип семейного бизнеса. В марте 2021 года компания стала победителем регионального этапа конкурса "Золотой Меркурий" в номинации "Лучшее семейное предприятие" среди малых предприятий. Имея многолетний опыт в автомобильном бизнесе, который опирается на обширные знания в области продаж легковых автомобилей, коммерческой техники и техники специального назначения, ГК АВТО ТЕХНА занялась разработкой инновационных систем корпоративных продаж и управления автопарками, создавая программы класса Gran Turismo, где в приоритете стоят высокое качество, комфорт, скорость и безопасность.

Гид потребителя

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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