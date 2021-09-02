В среду, 1 сентября, в 18:49 был локализован пожар в Тольяттинском городском лесничестве, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в чрезвычайные службы 1 сентября в 15:50.
На место происшествия были направлены 66 человек, 14 единиц техники, а также находящейся на дежурстве вертолет МИ-8 с водосливным устройством от МЧС России.
В итоге, совместными усилиями огнеборцам удалось снять угрозу распространения на верховой пожар. А в 18:49 очаг возгорания удалось локализовать.
Сейчас тушение продолжается.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся