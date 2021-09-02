В среду, 1 сентября, в 18:49 был локализован пожар в Тольяттинском городском лесничестве, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в чрезвычайные службы 1 сентября в 15:50.

На место происшествия были направлены 66 человек, 14 единиц техники, а также находящейся на дежурстве вертолет МИ-8 с водосливным устройством от МЧС России.

В итоге, совместными усилиями огнеборцам удалось снять угрозу распространения на верховой пожар. А в 18:49 очаг возгорания удалось локализовать.

Сейчас тушение продолжается.