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Здравоохранение Общество

3 сентября в рамках ВЭФ-2021 состоится дискуссия на тему цифровизации медицины

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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3 сентября в 10:00 в рамках сессии "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", которая пройдет на площадке Восточного экономического форума 2021, состоится панельная дискуссия, посвященная теме цифровизации медицины. Одним из участников мероприятия станет Страховой Дом ВСК.

Дискуссия "Технологии для здоровья" будет посвящена теме внедрения цифровых технологий в медицинскую отрасль. В частности, эксперты обсудят влияние модернизации здравоохранения на динамику заболеваемости, возможность снижения числа врачебных ошибок за счет применения инновационных технологий в диагностике, развитие превентивной медицины и применение интернета медицинских вещей для формирования культуры здоровьесбережения. Также в фокусе обсуждения будут перспективы внедрения высоких технологий, в частности телемедицины, в здравоохранение на Дальнем Востоке и опыт стран Азиатско-Тихоокеанского региона в этой области.

Среди спикеров и экспертов дискуссии заявлен Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ, Ирина Яровая, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ, а также представители крупнейших дальневосточных IT и медицинских компаний. Участником мероприятия выступит Андрей Богданов, директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК.

Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Время и дата проведения: 3 сентября, 10:00—11:30

Место проведения: Корпус D, уровень 5, конференц-зал № 16.

Приглашаем вас присоединиться к онлайн-трансляции дискуссии.

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