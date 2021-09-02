За поимку поджигателей тольяттинского леса объявили награду 500 тыс. рублей

Глава Тольятти Николай Ренц 2 сентября объявил награду 500 тыс. руб. за поимку поджигателей городского леса.

Эту инициативу глава города озвучил на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсуждали обеспечение безопасности городских лесов.

Напомним, с 25 августа в Тольятти действует режим ЧС из-за крупного лесного пожара. Несколько возгораний зафиксировали и 1 сентября. Основной версией считаются поджоги.