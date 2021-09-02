За поимку поджигателей тольяттинского леса объявили награду 500 тыс. рублей

Глава Тольятти Николай Ренц 2 сентября объявил награду 500 тыс. руб. за поимку поджигателей городского леса.
Эту инициативу глава города озвучил на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсуждали обеспечение безопасности городских лесов.
Напомним, с 25 августа в Тольятти действует режим ЧС из-за крупного лесного пожара. Несколько возгораний зафиксировали и 1 сентября. Основной версией считаются поджоги.
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Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся