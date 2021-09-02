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Пожары Происшествия

Лесной пожар в Тольятти ликвидировали

ТОЛЬЯТТИ. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 сентября, в 13:17, ликвидировали пожар в Тольяттинском городском лесничестве. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в чрезвычайные службы 1 сентября, в 15:50.

На место происшествия направили 66 человек, 14 единиц техники, а также вертолет МИ-8.

В итоге удалось снять угрозу распространения огня на верховой пожар. В 18:49 очаг возгорания локализовали, а в 13:17 2 сентября пожар в Тольятти ликвидировали.

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Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.

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