Новый детсад в Стройкерамике откроют на две недели раньше

Детский сад "Самоцветы", рассчитанный на 350 мест, начали строить в Стройкерамике Волжского района в марте прошлого года благодаря национальному проекту "Демография". К концу августа 2021 г. все работы были завершены. Учреждение практически готово к приему малышей - идет процедура лицензирования.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы России Виктор Казаков оценили возможности нового современного детского сада. В быстрорастущем и развивающемся микрорайоне учреждение уже сегодня крайне необходимо.

"Мы видим большие масштабы застройки. И сегодня Волжский район - один из лидеров по строительству домов, сданным квадратным метрам. Здесь, в Смышляевке, в поселке Стройкерамика появляется новое комфортное жилье. И, конечно, нужно создавать соответствующую социальную инфраструктуру", - отметил руководитель области.

Процесс строительства "Самоцветов" контролировал депутат Государственной думы РФ от Самарской области Виктор Казаков. Он отметил, что несколько лет назад ему поступало много обращений от жителей по поводу социальной инфраструктуры нового микрорайона в Стройкерамике.

"Я отправил запрос в адрес губернатора с просьбой провести совещание и разработать стратегию развития социальной инфраструктуры в новых микрорайонах. И сегодня мы видим результаты в виде новых школ, детсадов, спортивных площадок на территории Стройкерамики", - отметил депутат.

Губернатор поблагодарил парламентария за активную работу с населением: "Виктор Алексеевич - депутат, который всегда ставит вопросы, волнующие людей. Вместе нам удается находить эффективные решения самых сложных проблем".

Заведующая детсадом "Самоцветы" Елена Субеева рассказала, что на первом этаже здания размещены ясельная, младшая дошкольная и пять комбинированных групп всех возрастных категорий. В центральной части располагаются пищеблок и медицинские помещения, включающие в себя две смотровые комнаты и изолятор. По мнению главы региона, это один из самых больших медблоков из тех, что он видел в детских садах.

На втором этаже расположены помещения для семи дошкольных групп. В саду есть залы для музыкальных и физкультурных занятий. Рядом расположены кабинет предметно-практического обучения, кабинеты психолога, логопеда и заведующего. На третьем этаже размещаются три помещения подготовительных групп, а также методический кабинет. Есть класс робототехники, где дети будут учиться конструировать различные механизмы.

"Здесь есть все для того, чтобы родители не волновались за своего ребенка: безопасность, комфорт, уют, замечательные воспитатели и образовательные программы самого современного и высокотехнологичного уровня, - акцентировал Дмитрий Азаров. - Я уверен, что детям и родителям понравится здесь, в этом новом, уютном детском садике".

В учреждении есть специальное оборудование для детей с ограничениями по здоровью, которые, наравне со всеми, смогут полноценно заниматься и познавать мир. Есть и грузопассажирский лифт для удобства передвижения по этажам на инвалидных колясках.

Елена Субеева добавила, что в детском саду будут работать 86 сотрудников, в том числе 36 воспитателей, 10 педагогов и 40 технических специалистов. Штат уже полностью укомплектован.

"Уверен, работа всего педагогического состава, всех воспитателей будет строиться с заботой о каждом ребенке, с учетом особенностей всех детей", - отметил губернатор.

Детский сад "Самоцветы" планировалиось открыть в конце сентября. Но глава региона поручил ускориться, чтобы малышей здесь начали принимать уже с середины месяца. "Поставил задачу министру образования и науки региона, главе района, чтобы уже 15 сентября детский сад принял ребятишек. Коллеги считали, что им месяц нужен для того, чтобы запустить учреждение в полной мере, но здесь все уже выполнено, - отметил губернатор. - Его открытие станет очень важным событием для всех жителей этого поселка. Детский сад ждут и его наличие учитывают при покупке жилья".

Кроме того, Дмитрий Азаров обратил внимание на несоответствие прилегающей территории яркому фасаду учреждения. Губернатор поручил администрации Волжского района оперативно выполнить благоустройство. "Это важно для родителей, для детей, которые каждый день сюда будут приходить, как в свой второй дом, - с удовольствием и радостью", - уверен глава региона.

"Самоцветы" - уже пятый детский сад, который построили в Волжском районе по национальному проекту "Демография", и далеко не последний. В этом году ведется строительство еще двух учреждений в Самаре, а также в Тольятти, Жигулевске, Чапаевске, Красноярском и Ставропольском районах. Всего за последние три года в Самарской области введено 50 детских садов, создано 13943 места для дошколят.