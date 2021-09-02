Мужчина, напавший на самарского подростка в лифте, получил более трех лет колонии

В Самаре суд вынес приговор 21-летнему парню, которого обвиняли в нападении на подростка. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, вечером 1 мая 2021 г. молодой мужчина заметил в руках 16-летнего парня мобильник. Злоумышленник последовал за несовершеннолетним в подъезд на ул. Краснодонской, зашел с ним в лифт и избил. Самарец отобрал у пострадавшего телефон и скрылся.

Подросток получил травмы средней тяжести.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.