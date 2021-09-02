В Самаре открылся центр компетенций Спецсвязи

В четверг, 2 сентября, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. открыли в Самаре открылся Единый центр компетенций ФГУП "Главный центр специальной связи".

Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" (ФГУП "ГЦСС") было создано 1 августа 1939 года для организации доставки специальной корреспонденции и особых грузов по всей территории России и в другие страны.

Напомним, в июле этого года было принято решение о создании в Самаре Единого центра компетенций Спецсвязи, который будет управлять и обеспечивать деятельность предприятия с филиалами по всей стране.

Работа Единого центра компетенций Спецсвязи, который был размещен на базе Самарского филиала ФГУП "Научно-исследовательский институт радио — СОНИИР" (ул.Советской Армии, 217), стартовала с запуска call-центра.

"Идея открытия в Самаре Единого центра компетенций Спецсвязи обсуждалась во время моей предыдущей поездки в Самару в 2020 году. Хорошая практика, когда крупные предприятия открывают региональные центры и часть функций передают в регионы. Это позволяет построить работу и развиваться, не концентрируя все подразделения в Москве", — отметил Максут Шадаев.

Уже сейчас Единый центр компетенций в онлайн-режиме круглосуточно ведет полный контроль за маршрутом следования транспорта и безопасностью грузов. Спецсвязь занимается доставкой бюллетеней и иной избирательной документации до избирательных участков, забирая документы непосредственно из типографии, в которой осуществляется печать.

Бюллетени загружаются в машину в опечатанных пачках. Погрузка проводится в присутствии уполномоченных лиц избиркома и Спецсвязи. По прибытию на место документы передаются уполномоченным лицам территориальных комиссий.

"Наглядно и очень важно для избирателей, жителей Самарской области, видеть весь этот процесс: как он контролируется, насколько прозрачен, что не допускается сбоев и отклонений от действующего законодательства", — сказал Дмитрий Азаров.

Постепенно функционал Единого центра компетенций Спецсвязи будет расширяться. В Самаре будет вестись прием заявок и обращений клиентов, обработка первичной бухгалтерской документации, кадровый учет, IT — поддержка.

Глава региона Дмитрий Азаров обратил внимание на положительный эффект для Самарской области от создания в регионе такого центра. "Благодаря подобным федеральным решениям возникают новые рабочие места и новые возможности. Наш регион получает и расширяет свои компетенции. Все это позволяет развивать экономику региона, предоставлять сервисные услуги для бизнеса, хозяйствующих субъектов и жителей. Хочу поблагодарить Максута Игоревича за поддержку проекта. И благодарю Александра Евсеевича Хинштейна, который сразу эту идею подхватил, в Москве ее сопроводил на всех этапах и уровнях", — подчеркнул губернатор.

Реализация проекта позволила создать порядка ста рабочих мест, привлечь федеральные средства и повысить значимость региона как крупнейшего транспортного-логистического центра Поволжья и страны.

"Благодаря открытию центра в регионе создается около 100 новых рабочих мест. Инвестиции самого предприятия составили порядка 100 млн рублей. Для Самарской области, как высокоразвитого цифрового региона, это очень важное и почетное событие", — отметил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.