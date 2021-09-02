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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров и Марат Хуснуллин обсудили варианты завершения строительства метро в Самаре

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 сентября, вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин провел совещание с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, посвященное вопросам социально-экономического развития региона.

"По социально-экономическому развитию у нас фактически идет сейчас восстановление показателей, которые несколько были ухудшены в прошлом году. Улучшается экономическая ситуация, заметна нарастающая позитивная динамика по целому ряду показателей", — доложил губернатор о результатах работы по развитию региона в текущем году.

Глава региона сообщил, что индекс выпуска товаров и услуг базовых видов экономической деятельности в 1 квартале составил 100,8% к аналогичному периоду прошлого года. Во втором квартале — уже 118, 5%. При этом в первом полугодии был полностью компенсирован спад 2020 года по этому показателю.

Положительная динамика отмечается и в промышленности. Индекс промышленного производства за период с января по июль 2021 года составил 107,1%. В том числе по обрабатывающим производствам — 111,5%,

Губернатор отметил, что повышается инвестиционная активность. Инвестиции в основной капитал в 1 квартале увеличились на 56, 3% и составили почти 57 млрд. Активно развиваются инвестиционные площадки: территория опережающего социально-экономического развития "Тольятти", которая является лидером по числу резидентов. Всего за 3 года в области было открыто 44 новых производства, создано 30 тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, Самарская область стала абсолютным лидером среди регионов РФ по государственно-частному партнерству.  При этом проект строительства моста через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай", был признан одним из лучших мировых практик в сфере государственно-частного партнерства по результатам конкурса, который проводится Европейской экономической комиссией ООН.

Яркой иллюстрацией роста инвестпривлекательности региона стал тот факт, что в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Самарская область за 3 года поднялась с 65 на 8 место.

Активно в регионе сегодня развивается и строительный сектор: объем строительных работ за январь — июнь текущего года увеличился на 45,6% и составил 80,8 млрд рублей. За этот период было введено почти 1000 кв м жилья.

Комментируя показатели темпов жилищного строительства в Самарской области, Марат Хуснуллин отметил необходимость ставить более амбициозные планы по строительству жилья, необходимые для достижения национальных показателей.

"Прошу пересмотреть планы по вводу жилья. Я хорошо знаю потенциал Самарской области. У вас есть все для увеличения объемов жилищного строительства — надо просто организовывать работу", — заявил Марат Хуснуллин.

В ходе совещания участники рассмотрели вопрос подготовки заявки для предоставления инфраструктурного бюджетного кредита в объеме около 9,4 млрд руб.на цели дальнейшего развития самарского метрополитена. По итогам обсуждения Марат Хуснуллин дал поручения провести дополнительное рабочее совещание с участием Минстроя и других ответственных ведомств для оценки и анализа необходимых условий для выделения средств.

"Конечно, незавершенное строительство метро надо заканчивать. Но для строительства новых станций необходимо ответить на ключевой вопрос — определить планируемый пассажиропоток", — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Затронули и вопросы дорожного строительства. Вице-премьер отметил, что область хорошо справляется с поставленными задачами. Так, в регионе по итогам на 31 августа кассовое исполнение финансирования дорожной деятельности в рамках федеральных программ составляет почти 80%.

Регион является одним из лидеров в стране по масштабам дорожного строительства. Так, всего за 3 года в Самарской области было построено и отремонтировано 1200 км дорог, 16 мостов, расположенных в сельских районах, были реконструированы и капитально отремонтированы. На 1,5 года раньше запланированного срока, с серьезным опережением графика был введен в эксплуатацию мост через реку Сок.

Реализация проектов, направленных на социально-экономическое развитие, улучшение транспортной, строительной инфраструктуры — важная часть региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе Дмитрия Азарова при участии жителей Самарской области и направленной на повышение качества их жизни.

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