Дмитрий Азаров: "Министерство окажет содействие по привлечению инвестиций в IT-сферу"

Самарская область стала приоритетным пилотным регионом по разработке и внедрению передовых цифровых технологий. Соответствующее соглашение в четверг, 2 сентября, подписали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Сотрудничество в рамках подписанного документа позволит устранить цифровое неравенство между крупными городами и малыми населенными пунктами региона. Качественные услуги связи и высокоскоростной доступ в интернет станут доступными всем без исключения жителям Самарской области.

Кроме того, соглашение откроет новые возможности для подготовки специалистов IT-сферы. Флагманом в этом направлении станет Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Минцифры окажет всю необходимую помощь в ремонте учебных корпусов, современному техническому оснащению лабораторий, в разработке новых продуктов. Серьезная поддержка будет оказываться и компаниям, работающим над созданием и внедрением передовых технологий. Таким образом, в регионе будет сформирована целая цифровая экосистема, что, безусловно, отразится на качестве жизни людей.

"Самарская область становится большим полигоном по "обкатке" новых решений и технологий", — подчеркнул Максут Шадаев. Регион в качестве пилотного выбран не случайно. Цифровая трансформация всех сфер жизни общества — это общенациональный приоритет развития России, и Самарская область здесь один из лидеров. "Регион организационно, технически готова для того, чтобы стать такой ключевой площадкой. И те наработки, которые есть в области, например, "Умная дорога", мы будем брать на вооружение и распространять, транслировать на всю страну", — добавил министр.

Такой подход будет способствовать успешной реализации национального проекта "Цифровая экономика". "В сотрудничестве с Министерством мы получаем ускоренное решение вопросов по устранению цифрового неравенства, что очень важно. Кроме того, мы получаем новый толчок для развития профильного образования — это тоже предмет соглашения", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что документ предусматривает и поддержку компаний. "Министерство будет оказывать содействие по привлечению инвестиций в IT-сферу, в которой на территории региона работает более 2 тысяч компаний. И для нас поддержка проектов, которые мы будем предлагать, будет иметь определяющее значение", — подчеркнул глава региона.

"Трансформация цифровая — для людей. Для того, чтобы социальные обязательства государства выполнялись гораздо более эффективно", — отметил депутат Александр Хинштейн.