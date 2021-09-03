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Происшествия

В Тольятти полицейским пришлось гоняться за пьяным нарушителем

ТОЛЬЯТТИ. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ДПС в Тольятти задержали нетрезвого автомобилиста, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Около 2:00 общественники сообщили экипажу ДПС, что по ул. Степана Разина движется Skoda Rapid. Действия водителя показались общественникам неадекватными.

Полицейские нашли иномарку и потребовали остановиться, но водитель попытался скрыться. Но вскоре его все равно поймали.

30-летний автомобилист с явными признаками опьянения, сказал, что выпил "полторашку", но проходить медосвидетельствование отказался.

Гид потребителя

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