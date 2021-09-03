В Тольятти полицейским пришлось гоняться за пьяным нарушителем

Сотрудники ДПС в Тольятти задержали нетрезвого автомобилиста, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Около 2:00 общественники сообщили экипажу ДПС, что по ул. Степана Разина движется Skoda Rapid. Действия водителя показались общественникам неадекватными.
Полицейские нашли иномарку и потребовали остановиться, но водитель попытался скрыться. Но вскоре его все равно поймали.
30-летний автомобилист с явными признаками опьянения, сказал, что выпил "полторашку", но проходить медосвидетельствование отказался.
Последние комментарии
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А чего ждать при таком губернаторе - ещё те спецы :)))
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение