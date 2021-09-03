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Здравоохранение Общество

Прокуратура нашла в самарской аптеке лекарства с истекшем сроком годности

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самары обнаружила нарушения в городских аптеках.

По данным региональной прокуратуры, в аптеках ООО "Медфармкорп", ООО "Фармация", ООО "Парадиз-Ф", ООО "Гербера" не было в наличии препаратов: "Ранитидин", "Фамотидин", "Верапамил", "Дексаметазон", "Тимолол", которые входят в обязательный минимальный ассортимент лекарств.

Кроме того, обнаружилось, что руководство ООО "Медфармкорп" не контролировало соблюдение сроков годности лекарств. Поэтому в аптеке вместе, в том числе хранились препараты с истекшем сроком годности, которые должны были изъять из обращения и разместить в специальной карантинной зоне.

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