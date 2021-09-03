Прокуратура нашла в самарской аптеке лекарства с истекшем сроком годности

Прокуратура Промышленного района Самары обнаружила нарушения в городских аптеках.
По данным региональной прокуратуры, в аптеках ООО "Медфармкорп", ООО "Фармация", ООО "Парадиз-Ф", ООО "Гербера" не было в наличии препаратов: "Ранитидин", "Фамотидин", "Верапамил", "Дексаметазон", "Тимолол", которые входят в обязательный минимальный ассортимент лекарств.
Кроме того, обнаружилось, что руководство ООО "Медфармкорп" не контролировало соблюдение сроков годности лекарств. Поэтому в аптеке вместе, в том числе хранились препараты с истекшем сроком годности, которые должны были изъять из обращения и разместить в специальной карантинной зоне.
Последние комментарии
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((