3 сентября в галерее "Виктория" откроется выставка "Приглашение к путешествию"

В главном зале галереи "Виктория" 3 сентября, в 19:00, откроется новый выставочный проект куратора Сергея Баландина "Приглашение к путешествию" (18+).

Для названия выставки организаторы позаимствовали строчку из стихотворения Шарля Бодлера, провозгласившую побег от реальности в идеальный далекий край. В экспликации к выставке куратор говорит о современном искусстве, которое стремится, в первую очередь, к эстетическому началу, отвергая политическую и социальную повестку, и тем самым привлекая к ней же внимание.

"Мы видим, как линия концептуализации искусства, которую начал своими реди-мейдами Марсель Дюшан, вдруг начинает переплетаться с возрожденной эстетизирующей, маньеристской линией искусства нового символизма. В России впервые за долгое время сформировалось убедительное интернациональное искусство, не наследующее традициям московского концептуализма и уходящее от авангардистских практик", — пишет куратор Сергей Баландин.

На выставке зрители смогут увидеть работы Людмилы Барониной, Евгении Бугаевой, Кирилла Гатавана, Олега Доу, Дарьи Емельяновой, Дмитрия Кадынцева, Родиона Китаева, Екатерины Коваленко, Аси Маракулиной, Дмитрия Осинникова, Тани Пёникер, Ильи Федотова-Федорова.

"Приглашение к путешествию" будет открыто до 24 октября.