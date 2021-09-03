Из-за смерти подозреваемого в растлении детей возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") в связи с обнаружением тела 32-летнего местного жителя, сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, труп обнаружили 2 сентября в лесополосе около пос. Винтай. На теле погибшего были следы, указывающие на возможный криминальный характер смерти. Также правоохранители предполагают, что следы убийства пытались скрыть.

В причастности к убийству подозревают 34-летнего мужчину. Его планируют проверить на полиграфе.

Ранее в отношении самого убитого было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Предположительно, с 2016 по 2021 г. в пос. Прибрежный он растлевал двух девочек 6 и 8 лет и снимал это на телефон.