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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пятница, 3 сентября, - День Воинской славы - День окончания Второй мировой войны, которая началась в 1939 году нападением фашистской Германии на Польшу. В память об их подвиге губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками возложил цветы к вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" в Самаре.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Сегодня же благодаря проекту "Историческая память" состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь участников Великой Отечественной и советско-японских войн, военных комиссаров Куйбышевской области генерал-майоров Степана Борисовича Жестакова и Ивана Макаровича Матюхина.

Они были командирами двух соединений Красной Армии - 106-го и 111-го укрепленных районов первого Дальневосточного фронта. С 9 августа по 3 сентября 1945 года красноармейцы успешно штурмовали крупнейшую в Азии горную крепость Дуннинского укрепрайона 3-й армии Японской империи, уничтожили и пленили его гарнизон.

"Говорят, легко начать войну, но трудно ее закончить. Им это удалось. Проявив мужество, стойкость, заботу о личном составе, следуя зову своего сердца и патриотическому долгу, они поставили точку в этой страшной трагедии - Второй мировой войне. Я рад тому, что на территории Самарской области мы бережно относимся к памяти героев", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что в регионе каждый год открывают новые имена защитников Отечества, возвращая память и славу о них. Ведется большая работа по восстановлению памятников и мемориалов. Дмитрий Азаров поблагодарил инициаторов этой акции: "Проект "Историческая память" сегодня служит стержнем патриотической работы. И в Самарской области он имеет наибольший размах". Отдельные слова признательности он сказал юнармейцам и волонтерам Победы, которые ухаживают за могилами героев, восстанавливают памятники.

Подобные акции по увековечиванию памяти Героев последнего боя сегодня прошли в десяти российских регионах. Свое обращение к участникам торжественных мероприятий направил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Ценой неимоверных усилий и героизма народа СССР одержал Победу в Великой Отечественной войне, а затем, верный союзническому долгу, вступил в битву с милитаристской Японией, - отметил Министр в своем обращении. - Народы Советского Союза и Китая поддерживали друг друга в суровых военных условиях, сражались плечом к плечу против фашизма и милитаризма во имя защиты мира и прогресса, отстаивая человеческое достоинство и свободу".

Сергей Лавров добавил, что ценой огромных человеческих потерь была заложена прочная основа для развития отношений между Россией и Китаем. "Уверен, что передающиеся из поколения в поколение дружба и твердая взаимная поддержка будут способствовать дальнейшему динамичному развитию отношений двух государств и укреплению международного мира и стабильности", - сказал глава МИД РФ.

Мемориальная доска в честь двух заслуженных военачальников появилась в Самаре на фасаде дома по ул. Красноармейской, 62, где они жили после окончания войны.

"Генерал-майоры Жестаков и Матюхин после войны приехали работать в Самарскую область (Куйбышев). Поочередно они стали военными комиссарами нашего региона. И символично, что они жили в одном доме. Сегодня, открывая посвященную им мемориальную доску, мы хотели бы, чтобы жители и гости нашего региона никогда не забывали о том, какие замечательные люди жили в Самаре, какие имена на века вписаны в историю Самарского края и нашей большой страны, - подчеркнул депутат Государственной думы России, куратор проекта "Историческая память" Александр Хинштейн. - Отдельные слова благодарности хочу сказать губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову и главе города Елене Владимировне Лапушкиной. Рад, что все наши инициативы и предложения всегда находят самую искреннюю поддержку и понимание".

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