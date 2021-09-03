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Дорожное строительство Транспорт и связь

Минтранс забирает недвижимость под яхт-клубом "для Фрунзенского моста"

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд поставил точку в споре министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области и ФГУП "Экран" за грузовую причальную набережную у Фрунзенского моста.

Фото: скриншот с видео

На прошлой неделе суд вынес решение изъять объект у предприятия в собственность Самарской области. Недвижимость у "Экрана" арендует ООО "РБ Марин Групп", в частности его яхт-клуб "Новая Гавань".

Противостояние участников спора длится уже более пяти лет. Поводом послужило распоряжение минтранса об изъятии объектов недвижимости для строительства Фрунзенского моста. В числе этих объектов оказались земельный участок и постройки, которые находятся в пользовании яхт-клуба.

Как указывал в суде представитель "Экрана", спорные объекты находятся на значительном расстоянии от моста, в АО "Стройтрансгаз" (генподрядчик строительства Фрунзенского моста) подтвердили, что они не мешали в работах. Сейчас мост построен и открыт для движения. По мнению завода, изъятие грузовой причальной набережной и других объектов уничтожит бизнес яхт-клуба, имеющего "единственное в самарском регионе оборудование для поднятия из воды и транспортировке моторных яхт до 100 тонн". 

Все эти доводы не убеждали судей, которые единогласно поддержали решение минтранса забрать имущество. При рассмотрении последнего спора суд определил выплатить "Экрану" 15,9 млн руб. убытков, которые рассчитала судебная экспертиза. Интересно, что предыдущий эксперт оценил стоимость грузовой причальной набережной и убытки в 54 млн рублей.

Аналогичное решение было вынесено ранее и по имуществу АО "Акционерная лизинговая компания "Энергопромлизинг", у которой изымают мастерскую, трансформаторную подстанцию и гараж для бульдозеров. Компании должны выплатить компенсацию 35,8 млн рублей. Летом "Энергопромлизинг" дошел до Верховного суда, который отказал в рассмотрении жалобы.

ООО "РБ Марин Групп", по информации ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Самаре в 2007 году. Компания принадлежит Андрею Бахареву, но его доля обременена залоговыми обязательствами перед "Активкапитал Банком". В 2016 г. ООО "РБ Марин Групп" оформило договор лизинга с АО "Акционерная лизинговая компания "Энергопромлизинг" стоимостью 392,7 млн руб. под развитие причального комплекса, соглашение впоследствии расторгли.

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