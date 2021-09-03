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Региону выделено более 23 млн рублей на модернизацию библиотек и детских театров

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство РФ утвердило распределение регионам дополнительных средств из федерального бюджета - Самарской области выделено дополнительно 10 млн руб. на создание модельных муниципальных библиотек, 11,2 млн руб. — на комплектование новыми книгами фондов государственных и муниципальных библиотек, 1,9 млн руб. — на техническое оснащение детских театров.

Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Леонид Симановский. Решение о выделении средств области было принято Правительством совместно с Комиссией при поддержке депутата.

Леонид Симановский уточнил, что средства на создание модельных муниципальных библиотек выделены дополнительно к уже заложенным для Самарской области в федеральном бюджете на 2021 год субсидиям в размере 30 млн рублей. Средства на оснащение детских театров выделены дополнительно к уже заложенным для области в федеральном бюджете на 2021 год субсидиям в размере 17,2 млн рублей.

Леонид Симановский отметил: "Оснащенные по современным стандартам библиотеки способны обеспечить онлайн доступ к электронным книгам и документам, многим библиотечным и архивным фондам, к базам знаний из любого места нашей огромной страны. В прошлом году при принятии Госдумой федерального бюджета на 2021–2023 годы мы с руководством области добились выделения Самарской области на этот год существенных средств поддержки и на оснащение детских театров, и на создание трех модельных библиотек — двух в Самаре и одной в Новокуйбышевске. Кроме того, мы добились и выделения более 150 млн руб. на этот и последующие два года на завершение реконструкции Самарского театра юного зрителя.
Выделенные парламентской Комиссией совместно с Правительством РФ Самарской области дополнительные средства помогут создать в муниципалитетах новые библиотеки, пополнить библиотечные фонды, оснастить детские и кукольные театры современным техническим и технологическим оборудованием".




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