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В Самаре выступили победители Российской студенческой весны

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 сентября, в Самаре состоялся концерт, в котором приняли участие победители Российской студенческой весны 2021 из 12 регионов страны.

Фото: samregion.ru

Гастрольный тур был организован Российским союзом молодежи совместно с платформой "Россия — страна возможностей", которая объединяет самые передовые проекты в области развития кадрового потенциала под патронатом президента России Владимира Путина, и Московским Политехническим университетом.

Его участники уже побывали в Казани и Ульяновской области, впереди выступления в Ставропольском крае, а завершится тур в городе Судак на фестивале "Таврида. ART".

Шоу студентов было посвящено Году науки и технологий. Именно поэтому было введено новое конкурсное направление — научный слэм. Помимо этого, участники продемонстрировали свои таланты в театральном, танцевальном, инструментальном искусстве, вокале, фото и видео.

Их приветствовали сверстники, которые собрались в зале, а также губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

Дмитрий Азаров подчеркнул важность того, что юбилейная тридцатая студвесна пройдет на самарской земле, там, где она зародилась.

"В апреле месяце мы получили здесь огромный заряд позитива, энергии от того, как выступали наши команды. Я уверен, что сегодня, в рамках этого гастрольного тура, победители российской студвесны готовы подарить нам счастье вновь, — отметил глава региона. — Павел Павлович, хочу вас поблагодарить за поддержку нашей заявки, за гастрольный тур Студвесны и взять на себя обязательство, что мы Студвесну на самарской земле проведем ярко и красиво".

Он обратил внимание на то, что платформа "Россия — страна возможностей" выполняет особенную роль по запуску креативных проектов и зачастую предоставляет молодым людям путевку в жизнь.

Павел Красноруцкий выразил надежду, что самарские студенты окажут поддержку участникам гастрольного тура и сами будут принимать участие в творческой жизни студентов.

"Сегодня Самара принимает гастрольный тур Студвесны. Этот город неразрывно связан с историей фестиваля: здесь всё начиналось, и именно в Самаре мы проведем финал юбилейной тридцатой Российской студенческой весны. Уверен, что это даёт особую энергетику артистам и вдохновит их подарить зрителям самые яркие эмоции", - сказал Павел Красноруцкий.

Он отметил, что юбилейный фестиваль встречает не просто как программа поддержки студенческого творчества — сейчас это целое семейство проектов для школьников, студентов СПО, студентов вузов и работающей молодежи. У каждой возрастной группы это будет своя площадка для творчества и специализированный образовательный контент.

"Неизменными остаются только главные смыслы — молодость, свобода творчества, искренние эмоции и дружеская атмосфера. Не могу не сказать слова благодарности в адрес Дмитрия Игоревича за то отношение к творчеству, которое видит и Российский союз молодежи, и видите вы. Не было еще ни одного фестиваля, который не был бы поддержан Дмитрием Игоревичем", добавил Павел Красноруцкий.

В ходе концерта прозвучали слова благодарности тем, кто стоял у истоков студенческой весны и активно поддерживал развитие студенческого творчества.

"Очень рад, что наш проект развивается, что через 30 лет он возвращается к нам в Самару, и что, наконец, реализована наша старая идея о проведении всероссийского тура лауреатов. Спасибо тем, кто довел эту идею до конца, и от лица ветеранов студенческого движения хочу сказать, что мы всегда поддержим молодых лауреатов, их становление в творчестве", — отметил один из инициаторов и родоначальников Российской студенческой весны Дмитрий Ефремов.

"Мы можем сделать так, чтобы фестиваль вышел на улицы города и стал действительно общегородским праздником. Рассчитываю на вашу поддержку", — отметил в заключение Дмитрий Азаров, обращаясь к ребятам.

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