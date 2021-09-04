Подозреваемый в убийстве педофила в Самаре помещен под домашний арест

Фигуранту дела об убийстве подозреваемого в педофилии в Самаре назначили домашний арест на срок 1 месяц и 29 суток — до 2 ноября. Заседание состоялось в пятницу, 3 сентября, в закрытом режиме, пишет iz.ru.

Напомним, что в связи с убийством 32-летнего местного жителя в Самаре возбуждено уголовное дело. В причастности к убийству подозревают 34-летнего мужчину. Ранее в отношении самого убитого было возбуждено уголовное дело: предположительно, с 2016 по 2021 г. в пос. Прибрежный он растлевал двух девочек 6 и 8 лет и снимал это на телефон.