16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" подписали Сильвие Бегича Мехди Зеффан и Сергей Пиняев сыграли за национальные сборные КДК РФС отменил красную карточку Романа Ежова ФК "Акрон" подписал полузащитника Дмитрия Ефремова Воспитанник "Крыльев" Арсен Захарян дебютировал за сборную России

Футбол Спорт

"Крылья Советов" подписали Сильвие Бегича

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Хорватский защитник Сильвие Бегич перешел в "Крылья Советов".

Футболист, последним клубом которого был казанский "Рубин", будет выступать за самарскую команду на правах аренды до конца сезона. Сильвие будет играть под номером 2.

Бегич играет в России с 2017 г. после перехода в "Оренбург", за который он сыграл 56 матчей и забил 5 голов. В составе "Рубина" на его счету 27 игр и 1 гол.

"Кандидатура Бегича возникла не случайно — это квалифицированный защитник, который на протяжении длительного времени доказывает свою состоятельность на высоком уровне. Его опыт и навыки очень пригодятся "Крыльям Советов". Нашей команде нужно было укрепить оборону, и мы это сделали", — отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3