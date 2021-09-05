"ЭкоСтройРесурс" оштрафован за большие счета для клиник Самарской области

Суд Советского района 1 сентября 2021 г. оставил в силе постановление Самарского УФАС России о наложении штрафа на должностное лицо ООО "ЭкоСтройРесурс", сообщает пресс-служба ведомства.

19 марта Самарским УФАС России было вынесено постановление об административной ответственности в отношении должностного лица ООО "ЭкоСтройРесурс" в размере 15 тыс. рублей. Ранее Комиссия Управления признала Общество злоупотребившим доминирующим положением.

Так, было установлено, что "ЭкоСтройРесурс" при расчете ежемесячной платы за услуги по обращению с ТКО в 2019 г. для медицинских клиник "Клиника доктора Кравченко" и "Клиника доктора Коренченко в Новом городе" в качестве объема расчетных единиц использовало количество посетителей медицинской организации за весь год в целом, предшествующий году оказания коммунальной услуги, а не за месяц.

В результате произведенного оператором расчета размера платы за услугу по обращению с ТКО, сумма, подлежащая уплате за данную коммунальную услугу, оказалась завышена в 12 раз.

19 марта должностное лицо общества было признано виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 14.31 КоАП РФ и понесло ответственность в размере 15 тыс. рублей.

Районный суд общей юрисдикции 1 сентября согласился с позицией УФАС.