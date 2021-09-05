"Крылья Советов" в контрольном матче крупно обыграли "Урал"

В воскресенье, 5 сентября, "Крылья Советов" встречались с "Уралом". Встреча проходила в Екатеринбурге в формате трех таймов по 40 минут.
Уже в дебюте матча Владислав Сарвели замкнул прострел Антона Зиньковского и вывел "Крылья" вперед. В первом тайме забитых голов больше не было.
В концовке второго тайма хозяева сравняли счет. Агеев оказался точным с пенальти. В третьем тайме наша команда смогла вырвать победу: сначала Данил Липовой замкнул передачу Юрия Горшкова, а спустя еще несколько минут "Крылья" забили еще один гол. Кабутов подал на Цыпченко, тот скинул на Чернова и Никита не промахнулся.
Точку в этом матче поставил сам Дмитрий Цыпченко, замкнувший передачу Горшкова.
4:1 – уверенная победа "Крыльев".
"Урал" – "Крылья Советов" – 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Голы: 0:1 Сарвели, 6’; 1:1 Агеев, 75’ (пен.); 1:2 Липовой, 91’; 1:3 Чернов, 101’; 1:4 Цыпченко, 118’.