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Футбол Спорт

"Крылья Советов" в контрольном матче крупно обыграли "Урал"

ЕКАТЕРИНБУРГ. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 5 сентября, "Крылья Советов" встречались с "Уралом". Встреча проходила в Екатеринбурге в формате трех таймов по 40 минут.

Уже в дебюте матча Владислав Сарвели замкнул прострел Антона Зиньковского и вывел "Крылья" вперед. В первом тайме забитых голов больше не было.

В концовке второго тайма хозяева сравняли счет. Агеев оказался точным с пенальти. В третьем тайме наша команда смогла вырвать победу: сначала Данил Липовой замкнул передачу Юрия Горшкова, а спустя еще несколько минут "Крылья" забили еще один гол. Кабутов подал на Цыпченко, тот скинул на Чернова и Никита не промахнулся.

Точку в этом матче поставил сам Дмитрий Цыпченко, замкнувший передачу Горшкова.

4:1 – уверенная победа "Крыльев".

"Урал" – "Крылья Советов" – 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Голы: 0:1 Сарвели, 6’; 1:1 Агеев, 75’ (пен.); 1:2 Липовой, 91’; 1:3 Чернов, 101’; 1:4 Цыпченко, 118’.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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