Ударим автопробегом по коррупции и разгильдяйству!

Грузоперевозчики Самарской области получили поддержку национальной ассоциации "Грузавтотранс" и партии "Новые люди". Участники совместного антикоррупционного пробега прибыли в Самару 3 сентября.

Стратегическая фигура экономики

Самый наболевший вопрос в сфере грузоперевозок — чиновничий произвол, злоупотребления и поборы. К коррупционной составляющей, по мнению экспертов, добавляются удручающее состояние дорог, отсутствие инфраструктуры, сложные процедуры получения документации и наложения штрафов. Причина — несовершенное транспортное законодательство. Вот уже четыре года проект закона "Об автомобильных грузоперевозках", инициированный профессиональным сообществом, лежит в Госдуме. Об этом шла речь на круглом столе, состоявшемся 3 сентября в Самаре. В этот день до столицы региона добрались участники антикоррупционного пробега по российским дорогам.

Цель пробега — показать обществу и власти реальные масштабы коррупции на российских дорогах, сформулировать с помощью региональных грузоперевозчиков законодательные инициативы и поправки в действующее законодательство в интересах людей. Ведь грузоперевозчики — стратегический фактор в экономике.

Инструмент общественного контроля

Рейд возглавляет президент ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимир Матягин. Его сопровождают сторонники партии "Новые люди", эксперты и журналисты. Позади — Москва, Нижний Новгород, Тула, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Уфа. Впереди — Саратов, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар и Симферополь. Всего 16 городов.

Открывая круглый стол, Владимир Матягин рассказал, что пробег получил поддержку главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Поводом стало резонансное задержание за взятки начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, который, по данным следствия, обложил данью водителей большегрузов региона. Матягин публично обратился к Бастрыкину с просьбой поддержать грузоперевозчиков страны. Вскоре после этого председатель СК России поручил центральному аппарату начать совместную работу с ассоциацией. Ведомство запросило у "Грузавтотранса" копии жалоб и обращений от водителей большегрузов. И вот теперь в ходе пробега следователи вместе с общественниками на местах общаются с перевозчиками, водителями, выявляют дорожные поборы и другие виды коррупции.

Весовой контроль сбоит

Больше всего нареканий самарские грузоперевозчики высказали по поводу автоматического весогабаритного контроля на дорогах.

Соответствующие материалы собраны и направлены в СКР, прокуратуру, губернатору после посещения контрольного пункта в Алексеевке Кинельского района. Беда в том, что "умные весы" в Алексеевке, судя по всему, "глючат". "Мы осмотрели этот пункт весового контроля и убедились, что он установлен и эксплуатируется с нарушениями, — заявил Владимир Матягин. — Дорожное полотно здесь отвратительное, отремонтирован только сам "пятак". Поверхность неровная — есть колеи, уклоны. Всё это влияет на точность измерений". Доказать правоту в судах перевозчики могут только при грамотном юридическом сопровождении и проведении независимой экспертизы.

18 сентября в Кинельском районном суде состоится первое заседание по иску предпринимателя-грузоперевозчика Александра Колесова. Его оштрафовали на 150 тысяч рублей за то, что его еврофура оказалась на 11 см выше норматива. Он показал в Ространснадзоре, как автомат сфотографировал задравшийся край тента, но надзорный орган отказался признавать ошибку техники. Колесов намерен в суде добиваться справедливости. В этом ему поможет "Грузавтотранс": у ассоциации есть удачный опыт защиты прав перевозчиков в Екатеринбурге. Там удалось доказать неправомерное начисление штрафов почти на 400 млн рублей.

Владимир Матягин, президент ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс":

— Везде есть дорожные поборы, и у вас в Самарской области. Наша задача — исправить законы в интересах людей. А для этого нужно, чтобы и в регионах заработал реальный общественный контроль. Мне нравится формат партии "Новые люди". Когда предложили возглавить комитет по транспорту, я согласился. "Новые люди" — единственная партия, которая включила наши предложения в программу.



Александр Колесов, самарский предприниматель, грузоперевозчик:

— Коррупционные схемы не дают развиваться стране. Необходимо выстроить законодательство в транспортной сфере так, чтобы оно защищало людей, а не чиновничьи кормушки.



Сергей Лушин, эксперт Самарского регионального отделения ОНФ:

— Проблемами дорог и транспорта я занимаюсь более 10 лет. Считаю, что вопросы неотрегулированности перегруза у нас в регионе — острейшие. Муниципальные дороги "убиваются" перегруженными самосвалами. Резонансное ДТП, когда такой самосвал стал причиной перелома позвоночника у человека, всколыхнул весь город! Но Ространснадзор может провести проверку перегруза только на федеральных трассах.