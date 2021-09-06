ФК "Акрон", ведя в счете, уступил гостям из Нижнекамска

В Жигулевск вернулся большой футбол: из-за работ по замене освещения и обновлению газона "Акрон" был вынужден начинать сезон в Самаре.

"Акрон" в минувшем туре лишился двух основных центральных защитников. Однако желание прервать неудачную серию и подняться по турнирной лестнице у "красно-черных" было видно с первых минут. Подопечные Владимира Жапалэу зажали соперника на своей половине поля и в результате этого давления забили быстрый гол. Константин Савичев выстрелил из-за пределов штрафной с такой силой, что вратарь не смог изменить траекторию его полета в верхний угол.

"Акрон" наседал и дальше, но под конец первого тайма позволил сопернику лишнего, чем "Нефтехимик" и воспользовался. Юшин оформил дубль перед самым перерывом, еще отметившись ударом в штангу.

В осложнившихся обстоятельствах "Акрон" нашел в себе силы нагнетать у владений Исупова. Было много ударов и опасных подходов, но хозяевам чего-то не хватало в завершающей фазе. Зато нижнекамцы в излюбленной манере контратаковали. Перед финальным свистком голеадор дружина Кирилла Новикова Мераби Уридия все-таки забил третий мяч в ворота Сергея Волкова, тем самым, установив окончательный счет встречи.

Следующий матч "Акрон" проведет 11 сентября в Волгограде против местного "Ротора".