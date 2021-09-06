Определились победители регионального конкурса на получение грантов СОНКО

В правительстве Самарской области подвели итоги конкурса на предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям. Комиссия рассмотрела проекты в самых разных сферах: образования и науки, социального обслуживания, здоровья населения, охраны окружающей среды и защиты животных, внедрения современных практик активного долголетия, развития новых культурных пространств и др.
По поручению губернатора Дмитрия Азарова существенно увеличен общий объем средств, выделяемых на гранты для проектов некоммерческого сектора. Напомним, в 2016 году сумма выделенных НКО средств составляла всего 8,5 млн рублей. В этом году регион выделил уже 40 млн рублей. А благодаря софинансированию Фонда президентских грантов объем грантового фонда составил 80 млн рублей — такой формат взаимодействия с общероссийским оператором применяется впервые.
Победителями конкурса были признаны 56 проектов из 14 муниципалитетов Самарской области. В их числе — региональная программа поддержки "серебряного" добровольчества "Молоды Душой", программа развития спорта в сельской местности "Спорт в села", киномарафон "Самарская Губерния. Золотой фонд", молодежный профориентационный проект "Карьерная навигация" и другие инициативы активных организаций.
Организатором конкурса выступило областное минэкономразвития. В этом году прием заявок впервые велся исключительно онлайн, через специализированный сайт. Такой формат расширяет доступность участия в конкурсе для СОНКО, действующих за пределами областного центра. До участия теперь допускаются организации, осуществляющие свою деятельность не меньше 6 месяцев, — раньше этот порог был не менее 1 года. Максимальный размер гранта увеличен до 2 млн рублей. Растет и интерес к конкурсу — в этом году подано 207 заявок, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году.
"Существенное увеличение субсидий на работу социально-ориентированных некоммерческих организаций неслучайно, — сказал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. — Несколько лет мы помогали СОНКО расти, обучали их правильно "упаковывать" свои проекты, грамотно работать с документообротом и эффективно взаимодействовать с различными органами власти. Это привело к существенному увеличению поданных заявок и более требовательному отбору, а, следовательно, улучшилось и качество самих проектов на выходе".
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html