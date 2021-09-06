Определились победители регионального конкурса на получение грантов СОНКО

В правительстве Самарской области подвели итоги конкурса на предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям. Комиссия рассмотрела проекты в самых разных сферах: образования и науки, социального обслуживания, здоровья населения, охраны окружающей среды и защиты животных, внедрения современных практик активного долголетия, развития новых культурных пространств и др.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова существенно увеличен общий объем средств, выделяемых на гранты для проектов некоммерческого сектора. Напомним, в 2016 году сумма выделенных НКО средств составляла всего 8,5 млн рублей. В этом году регион выделил уже 40 млн рублей. А благодаря софинансированию Фонда президентских грантов объем грантового фонда составил 80 млн рублей — такой формат взаимодействия с общероссийским оператором применяется впервые.

Победителями конкурса были признаны 56 проектов из 14 муниципалитетов Самарской области. В их числе — региональная программа поддержки "серебряного" добровольчества "Молоды Душой", программа развития спорта в сельской местности "Спорт в села", киномарафон "Самарская Губерния. Золотой фонд", молодежный профориентационный проект "Карьерная навигация" и другие инициативы активных организаций.

Организатором конкурса выступило областное минэкономразвития. В этом году прием заявок впервые велся исключительно онлайн, через специализированный сайт. Такой формат расширяет доступность участия в конкурсе для СОНКО, действующих за пределами областного центра. До участия теперь допускаются организации, осуществляющие свою деятельность не меньше 6 месяцев, — раньше этот порог был не менее 1 года. Максимальный размер гранта увеличен до 2 млн рублей. Растет и интерес к конкурсу — в этом году подано 207 заявок, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году.

"Существенное увеличение субсидий на работу социально-ориентированных некоммерческих организаций неслучайно, — сказал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. — Несколько лет мы помогали СОНКО расти, обучали их правильно "упаковывать" свои проекты, грамотно работать с документообротом и эффективно взаимодействовать с различными органами власти. Это привело к существенному увеличению поданных заявок и более требовательному отбору, а, следовательно, улучшилось и качество самих проектов на выходе".