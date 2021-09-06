16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре обсудили меры поддержки бизнеса Аграрии при поддержке государства обновляют технику Государственный подход – продолжать помогать тем, кому требуется помощь Олег Райс: Мораторий на проверки – это большое подспорье Власти обсудят с застройщиками удорожание строительства по госконтрактам

Государство и Бизнес Экономическая политика

Определились победители регионального конкурса на получение грантов СОНКО

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В правительстве Самарской области подвели итоги конкурса на предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям. Комиссия рассмотрела проекты в самых разных сферах: образования и науки, социального обслуживания, здоровья населения, охраны окружающей среды и защиты животных, внедрения современных практик активного долголетия, развития новых культурных пространств и др.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова существенно увеличен общий объем средств, выделяемых на гранты для проектов некоммерческого сектора. Напомним, в 2016 году сумма выделенных НКО средств составляла всего 8,5 млн рублей. В этом году регион выделил уже 40 млн рублей. А благодаря софинансированию Фонда президентских грантов объем грантового фонда составил 80 млн рублей — такой формат взаимодействия с общероссийским оператором применяется впервые.

Победителями конкурса были признаны 56 проектов из 14 муниципалитетов Самарской области. В их числе — региональная программа поддержки "серебряного" добровольчества "Молоды Душой", программа развития спорта в сельской местности "Спорт в села", киномарафон "Самарская Губерния. Золотой фонд", молодежный профориентационный проект "Карьерная навигация" и другие инициативы активных организаций.

Организатором конкурса выступило областное минэкономразвития. В этом году прием заявок впервые велся исключительно онлайн, через специализированный сайт. Такой формат расширяет доступность участия в конкурсе для СОНКО, действующих за пределами областного центра. До участия теперь допускаются организации, осуществляющие свою деятельность не меньше 6 месяцев, — раньше этот порог был не менее 1 года. Максимальный размер гранта увеличен до 2 млн рублей. Растет и интерес к конкурсу — в этом году подано 207 заявок, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году.

"Существенное увеличение субсидий на работу социально-ориентированных некоммерческих организаций неслучайно, — сказал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. — Несколько лет мы помогали СОНКО расти, обучали их правильно "упаковывать" свои проекты, грамотно работать с документообротом и эффективно взаимодействовать с различными органами власти. Это привело к существенному увеличению поданных заявок и более требовательному отбору, а, следовательно, улучшилось и качество самих проектов на выходе".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3