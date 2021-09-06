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Государство и Бизнес Экономическая политика

Заявку на участие в проекте "Мама-предприниматель" можно подать до 21 сентября

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральный образовательный проект для женщин с бизнес-идеями, призванный обучить представительниц прекрасного пола основам ведения своего дела, состоится уже в конце сентября. Жительницы Самары, Тольятти и Сызрани уже сейчас могут подать заявку на сайте mama-predprinimatel.ru.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Стратегия лидерства, разработанная по поручению губернатора Дмитрия Азарова, — в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. "Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан, — это важный фактор стабильности для экономики региона", — отмечал в своем послании глава региона.

Участвовать в проекте смогут женщины в декрете и мамы несовершеннолетних детей, не имеющие зарегистрированного бизнеса или ведущие его не более 1 года на момент реализации программы в регионе.

Каждая конкурсантка пройдет недельное обучение по основам ведения бизнеса с грамотными экспертами в предпринимательстве. Вместе с наставниками женщины "упакуют" свою идею в бизнес-план. Лучшие проекты будут представлены в финале проекта, который состоится 7 октября в Самаре.

"На презентации самых жизнеспособных бизнес-идей участницы смогут услышать комментарии и ценные рекомендации от опытных предпринимателей, экспертов, представителей областного минэкономразвития. Это отличная возможность оценить свои силы и способности как предпринимателя, организатора, готового принимать решения. В прошлом году на конкурс было подано 350 заявок. 45 участниц прошли обучение, 15 из них вышли в финал. Как и в прошлом году, самая перспективная идея получит грант от компании-партнера на успешный старт своего проекта. Приглашаю всех женщин, которые хотели бы создать свое дело, но не знают, с чего начать, до 21 сентября подавать заявки и участвовать в этой уникальной образовательной программе", — сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"Проект "Мама предприниматель" дал мне огромное количество позитива и заряда для дальнейшего ведения бизнеса. Это отличный проект для мам, которые еще только в начале своего пути или пока в поисках своей ниши. Полезные и интерактивные лекции от экспертов мотивируют и помогают понять, в каком направлении двигаться дальше. Чувствуется поддержка и искренняя заинтересованность. Организация самого проекта была на высшем уровне. Еще раз благодарю за такую возможность обучения и участия! Рекомендую всем мамам!", — считает участница проекта "Мама-предприниматель" в 2020 году Елена Трофименко.

Гид потребителя

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