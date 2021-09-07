Техник ХК "Лада" погиб, выпав из окна гостиницы в Екатеринбурге

Техник хоккейного клуба "Лада" из Тольятти Денис Пустобаев погиб в столице Урала, выпав из окна гостиницы, пишет ural.kp.ru.
По предварительным данным, ЧП произошло 5 сентября около 4:30: он выпал из окна своего номера на третьем этаже гостиницы "Грин Парк Отель". Погибший проживал в одном номере с сыном главного тренера Константином Емелиным.
По словам последнего, вечером они вместе выпивали, а затем легли спать. Что произошло позднее Емелин не знает.
В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.
На официальном сайте тольяттинского хоккейного клуба размещен некролог.
Последние комментарии
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А чего ждать при таком губернаторе - ещё те спецы :)))
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост