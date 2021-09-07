Техник ХК "Лада" погиб, выпав из окна гостиницы в Екатеринбурге

Техник хоккейного клуба "Лада" из Тольятти Денис Пустобаев погиб в столице Урала, выпав из окна гостиницы, пишет ural.kp.ru.

По предварительным данным, ЧП произошло 5 сентября около 4:30: он выпал из окна своего номера на третьем этаже гостиницы "Грин Парк Отель". Погибший проживал в одном номере с сыном главного тренера Константином Емелиным.

По словам последнего, вечером они вместе выпивали, а затем легли спать. Что произошло позднее Емелин не знает.

В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.

На официальном сайте тольяттинского хоккейного клуба размещен некролог.