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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре построят дублер Московского шоссе от ул. Ташкентской до Северного переулка

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре постоят дублер Московского шоссе от ул. Ташкентской до Северного переулка. Соответствующее постановление опубликовано на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Минтранс дополнил список проектирования объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог в регионе.

Новый дублер Московского шоссе начнут строить уже в 2022 г.: там будут проведены инженерные изыскания и подготовка проектной документации. На это планируется выделить 5 млн рублей. 

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