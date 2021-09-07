В Самаре построят дублер Московского шоссе от ул. Ташкентской до Северного переулка

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В Самаре постоят дублер Московского шоссе от ул. Ташкентской до Северного переулка. Соответствующее постановление опубликовано на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.