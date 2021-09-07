В Самарской области определили лучших молодых предпринимателей

Площадка центра "Мой бизнес" снова стала центром притяжения молодых, энергичных и предприимчивых — на днях здесь определили лучших молодых предпринимателей региона. Конкурс "Молодой предприниматель России 2021" проводится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В регионе делают все для формирования благоприятного делового климата. Поддержка начинающих предпринимателей, создание условий для комфортного старта в бизнесе, разработка широкой линейки инструментов поддержки — важное направление Стратегии лидерства, разработанной по поручению губернатора Дмитрия Азарова.

В этом году конкурс объединил 130 участников. Среди них впервые были не только индивидуальные предприниматели и основатели юридических лиц — отдельная номинация была предусмотрена для самозанятых.

Конкурсную комиссию возглавил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"Каждый из вас, а особенно победители, будут иметь возможность представить наш регион на федеральном этапе конкурса, быть проводниками предпринимательства Самарской области, прорекламировать себя и достойно позиционировать наш регион, — обратился к участникам конкурса министр. — Вы большие молодцы: не побоялись вести бизнес, представить свой проект, отвечать на сложные вопросы. Вы для нас — абсолютный приоритет. И, если это будет необходимо, мы сопроводим каждого из вас, предоставим меры поддержки. От себя лично, от областного правительства хочу поздравить каждого участника. Уверен, что, участвуя в этом конкурсе, вы приобрели дополнительные навыки и опыт, вливайтесь в нашу большую семью "Мой бизнес 63", мы всегда рады вас видеть в новом, большом Доме предпринимателя".

Подать заявку на участие в конкурсе могли самозанятые и предприниматели в возрасте от 16 до 35 лет. К очной защите своих проектов на региональном этапе были допущены 35 человек. Каждый из них презентовал свое дело перед конкурсной комиссией, в которую вошли представители регионального минэкономразвития, крупных федеральных компаний, а также опытные предприниматели.

Представить свой проект участники смогли в 10 номинациях, среди которых "Торговля", "Сфера услуг", "Производство", "Франчайзинг", "Социальное предпринимательство" и др. Это проекты в самых разных направлениях: оздоровительный детский центр, соляная пещера, сеть танцевальных школ, инновационный метод ремонта стеклопластикового оборудования, салон красоты для мужчин, школа-студия маникюра, клуб рукопашного боя, фитнес-центр, а также проект изготовления вязаных изделий с привлечением пенсионеров и многие другие.

Основатель сети танцевальных школ "Созвездие" Анастасия Безуглая представила свой проект и стала победителем в номинации "франчайзинг" — сейчас предприниматель занимается "упаковкой" франшизы. Сеть представляет собой 8 филиалов в Самаре, в которых занимаются 500 учеников. Как говорит сама Анастасия, уникальность ее продукта заключается в собственной системе быстрого набора учеников. "В пандемию я полностью переорганизовала бизнес-процессы, благодаря чему за прошлый учебный год мне удалось открыть пять филиалов. Сегодня мы успешно функционируем в Самаре. Через три года я вижу свой бизнес как запущенную сеть франшиз по Самарской области, через пять — федеральная сеть, через десять лет я вижу "Созвездие" ведущей танцевальной студией России", — поделилась планами Анастасия Безуглая.

Еще один участник — Александр Копцев — предприниматель со стажем. Вот уже более 11 лет он занимается производством оборудования для сельского хозяйства. Молодой человек является активным участником образовательных программ и мероприятий для бизнес-сообщества, которые проходят на площадке центра "Мой бизнес". Признается, тренинги, форумы и обмен информацией просто необходимы для развития своих компетенций. Поэтому и решил принять участие в конкурсе "Молодой предприниматель России".

"Конкурс для молодых предпринимателей — это шанс увидеть возможности своих коллег, поделиться опытом. К тому же свежие идеи, которые здесь звучат от моих коллег, очень интересны, ценны, и, бывает, что в проекте из абсолютно другой сферы слышишь то, что можешь применить у себя", — отметил Александр Копцев.

Самозанятая студентка СамГТУ Алина Бабенкова, победившая в номинации "Самозанятый", занимается создание крио-шоу. Перед экспертами она представила программу "волшебной фотосессии" с использованием эффектных клубов пара. Это одно из нескольких направлений, которые развивает молодая девушка. По ее словам, идею для бизнеса подсказал отец.

"Я уже участвовала в конкурсах инновационных проектов, получала грантовую поддержку на развитие идеи. На базе университета мы занимаемся разработкой витаминизированных крио-коктейлей, в этом году планируем создать полную техническую карту, а также установлены составы коктейлей, полезных для жителей средней полосы России. Кроме того, мы создаем крио-мороженое, разные десерты", — рассказал Алина Бабенкова.

Теперь победители регионального конкурса смогут побороться за звание лучших на федеральном этапе, который состоится в ноябре.

Участие в подобных конкурсах — далеко не единственная мера поддержки, на которую могут рассчитывать молодые люди, решившие попробовать свои силы в бизнесе. Для начинающих и действующих предпринимателей, самозанятых граждан в Самарской области создан целый комплекс инструментов развития: бесплатные консультации, правовая поддержка, образовательные программы по разным направлениям и аспектам ведения бизнеса, льготные микрозаймы от регионального Гарантийного фонда, комплексные услуги от центра "Мой бизнес", содействие при выходе на маркетплейсы и внешние рынки и многое другое. Информация обо всех мерах опубликована на Едином портале mybiz63.ru.