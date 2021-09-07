Погрузка грузов на железной дороге в Ульяновской области выросла на 19% в январе-августе 2021 года

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В январе – августе 2021 года на станциях ОАО "РЖД" в Ульяновской области погружено свыше 2 млн тонн различных грузов, что на 19% выше показателя за аналогичный период прошлого года.