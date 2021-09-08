На ул. Первомайской ограничат движение транспорта

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В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы по ул. Первомайской будет временно ограничено движение транспорта на участке между домами № 24 и № 27, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары