В детскую поликлинику на ул. Революционной вернут педиатров

В детскую поликлинику на ул. Революционной, 89 - отделение Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н.Ивановой - в ближайшее время вернут педиатров. Об этом в ходе встречи с местными жителями заявили депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн и министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Ранее жители района уже приходили на личный прием к парламентарию с просьбой помочь вернуть в медучреждение специалистов широкого профиля - педиатров, которые ранее там размещались. После ремонта здания лечебного учреждения там оставили только врачей узкой практики, а педиатров переместили в другое отделение - на ул. Ново-Садовую, 34. Люди уверяют, что это очень далеко от их домов и больных детей перевозить туда крайне неудобно.
Тогда Александр Хинштейн предложил устроить совместную встречу жителей с главой областного минздрава, чтобы детально разобраться в вопросе и найти оптимальное решение.
Армен Бенян пообещал, что руководство детской больницы предпримет все необходимые действия, чтобы воссоздать предыдущую модель работы, когда в одном месте (на ул. Революционной) были сосредоточены и педиатры, и узкие специалисты. "Причем половину коллектива врачей переведут обратно в ближайшие две недели", - добавил министр.
Также жители обратились к министру с вопросом, почему в больнице не выписывают все необходимые лекарства, в частности, инсулин для диабетиков. Людям приходится обращаться и в прокуратуру, и в страховые компании. Армен Бенян пригласил жителей на личную беседу в министерство, пообещав уладить вопрос. Александр Хинштейн взял ситуацию под личный контроль.
Последние комментарии
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((