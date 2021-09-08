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Здравоохранение Общество

В детскую поликлинику на ул. Революционной вернут педиатров

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В детскую поликлинику на ул. Революционной, 89 - отделение Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н.Ивановой - в ближайшее время вернут педиатров. Об этом в ходе встречи с местными жителями заявили депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн и министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Ранее жители района уже приходили на личный прием к парламентарию с просьбой помочь вернуть в  медучреждение специалистов широкого профиля - педиатров, которые ранее там размещались. После ремонта здания лечебного учреждения там оставили только врачей узкой практики, а педиатров переместили в другое отделение - на ул. Ново-Садовую, 34. Люди уверяют, что это очень далеко от их домов и больных детей перевозить туда крайне неудобно.

Тогда Александр Хинштейн предложил устроить совместную встречу жителей с главой областного минздрава, чтобы детально разобраться в вопросе и найти оптимальное решение.

Армен Бенян пообещал, что руководство детской больницы предпримет все необходимые действия, чтобы воссоздать предыдущую модель работы, когда в одном месте (на ул. Революционной) были сосредоточены и педиатры, и узкие специалисты. "Причем половину коллектива врачей переведут обратно в ближайшие две недели", - добавил министр.

Также жители обратились к министру с вопросом, почему в больнице не выписывают все необходимые лекарства, в частности, инсулин для диабетиков. Людям приходится обращаться и в прокуратуру, и в страховые компании. Армен Бенян пригласил жителей на личную беседу в министерство, пообещав уладить вопрос. Александр Хинштейн взял ситуацию под личный контроль.

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