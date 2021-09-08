В Самарском регионе будет создана команда по баскетболу на колясках

Федерация баскетбола Самарской области и баскетбольный клуб "Самара" при поддержке Правительства и губернатора Дмитрия Азарова дают старт большому спортивному проекту. Впервые в нашем регионе будет создана команда по баскетболу на колясках. Стать ее игроками могут мужчины и женщины старше 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата различных групп инвалидности, но с сохраненными функциями плечевого пояса, рук.

Создание благоприятных условия для занятий спортом для всех категорий граждан — важная часть стратегии лидерства Самаркой области, разработанной по инициативе губернатора на основе предложений, озвученных жителями губернии.

Планомерная работа областного Правительства по обеспечению доступности спорта лицам с ограниченными возможностями здоровья приносит результаты: 3 спортсмена Самарской области вошли в состав российской сборной Паралимписких игр в Токио и достойно представили наш регион, завоевав две медали серебряного и бронзового достоинства.

Самарская область является одним из центров развития баскетбола в стране. Ежегодно в Самарской области проводится свыше сотни всероссийских и межрегиональных соревнований, активно развивается детско-юношеский, массовый, ветеранский спорт. Одними из ярких проектов, реализованных в нынешнем году, стала Лига Губернатора Самарской области BasketNights по баскетболу 3×3 — участие в ней принимали мужчины и женщины в возрастной категории "16+", а также турнир Summer 3×3, объединивший десятки детских команд региона.

В настоящее время баскетболом в Самарской области регулярно занимаются более 35 тысяч человек, за последние два года зафиксирован рост на 15%.

Набор в команду по баскетболу на колясках ведет тренер Василий Кочетков. Дополнительную информацию можно утончить по телефону: +79033433368.