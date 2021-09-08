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Баскетбол Спорт

В Самарском регионе будет создана команда по баскетболу на колясках

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федерация баскетбола Самарской области и баскетбольный клуб "Самара" при поддержке Правительства и губернатора Дмитрия Азарова дают старт большому спортивному проекту. Впервые в нашем регионе будет создана команда по баскетболу на колясках. Стать ее игроками могут мужчины и женщины старше 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата различных групп инвалидности, но с сохраненными функциями плечевого пояса, рук.

Создание благоприятных условия для занятий спортом для всех категорий граждан — важная часть стратегии лидерства Самаркой области, разработанной по инициативе губернатора на основе предложений, озвученных жителями губернии.

Планомерная работа областного Правительства по обеспечению доступности спорта лицам с ограниченными возможностями здоровья приносит результаты: 3 спортсмена Самарской области вошли в состав российской сборной Паралимписких игр в Токио и достойно представили наш регион, завоевав две медали серебряного и бронзового достоинства.

Самарская область является одним из центров развития баскетбола в стране. Ежегодно в Самарской области проводится свыше сотни всероссийских и межрегиональных соревнований, активно развивается детско-юношеский, массовый, ветеранский спорт. Одними из ярких проектов, реализованных в нынешнем году, стала Лига Губернатора Самарской области BasketNights по баскетболу 3×3 — участие в ней принимали мужчины и женщины в возрастной категории "16+", а также турнир Summer 3×3, объединивший десятки детских команд региона.

В настоящее время баскетболом в Самарской области регулярно занимаются более 35 тысяч человек, за последние два года зафиксирован рост на 15%.

Набор в команду по баскетболу на колясках ведет тренер Василий Кочетков. Дополнительную информацию можно утончить по телефону: +79033433368.

Баскетбол на колясках появился в 1946 г. в США. Сейчас в него играют более чем в 80 странах. С 1960 года входит в программу Паралимпийских видов спорта. В России первая секция баскетбола на колясках открылась в Москве в апреле 1991 года. В настоящее время в России баскетбол на колясках успешно развивается в Москве, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Республике Татарстан, Приморском крае и в других регионах страны

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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