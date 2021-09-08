В Шигонском районе отремонтируют дороги, разбитые большегрузами при строительстве моста через Волгу

В Шигонском районе приведут в порядок дороги, пострадавшие от грузовиков, работающих на стройке моста через Волгу. Такая информация была озвучена во вторник, 7 сентября, на совещании оперативного штаба по строительству объекта.
Жители Шигонского района пожаловались на большегрузы, доставляющие стройматериалы на объект. Из-за них значительно ухудшилось состояние межпоселковых дорог.
"Коллеги, это вопрос принципиальный. По этим дорогам дети ездят в школу. Дороги необходимо привести в нормативное состояние, и не к завершению работы над объектом, а немедленно", — обратился к подрядчикам первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, проводивший совещание по поручению главы региона Дмитрия Азарова.
Напомним, самая масштабная за последние годы стройка региона стартовала в декабре 2019-го. В будущем общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Здесь будет 26 опор, 25 пролетных строений. Протяженность новой дороги составит 99 км.
К настоящему времени состоялись надвижки одного пролетного строения на правом берегу и одного — на левом.
"Ведутся работы на 23 опорах, к середине сентября будем готовы осуществить надвижку очередного пролетного строения", — сообщили представители подрядной организации.
В рамках строительства автомобильной дороги выполнены следующие этапы работ: снятие почвенно-растительного слоя — 84,47 км (93,69%), устройство земляного полотна — 67,77 км (74,88%); подстилающего слоя из песка — 51,39 км (54,90%); устройство верхнего слоя основания — 22,62 км (25,84%) и устройство нижнего слоя покрытия — 12,24 км (13,80%). В целом текущий уровень готовности объекта капитального строительства составляет 29,09%.
На заседании штаба обсудили тему выноса коммуникаций, рассмотрели вопрос оформления земельных участков (в настоящее время этот процесс завершен на 91,6%).
Подрядчики также сообщили, что на строительстве обхода задействованы 1725 человек, 485 единиц техники, 64 плавсредства.
На заседании штаба рассмотрели вопрос компенсации дополнительных расходов в связи с удорожанием стройматериалов. Напомним, соответствующее постановление подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным 13 августа 2021 года. Виктор Кудряшов поручил подготовить необходимые обоснования и представить их в правительство РФ.
Глава регионального кабмина сообщил, что правительство РФ также рассматривает возможность опережающего финансирования проекта в размере 8 млрд рублей. Такая договоренность была достигнута в ходе совещания заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В ответ представители компании "Автобан" подтвердили, что готовы задействовать дополнительные силы и ускорить темпы строительства.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.