В Шигонском районе отремонтируют дороги, разбитые большегрузами при строительстве моста через Волгу

В Шигонском районе приведут в порядок дороги, пострадавшие от грузовиков, работающих на стройке моста через Волгу. Такая информация была озвучена во вторник, 7 сентября, на совещании оперативного штаба по строительству объекта.

Жители Шигонского района пожаловались на большегрузы, доставляющие стройматериалы на объект. Из-за них значительно ухудшилось состояние межпоселковых дорог.

"Коллеги, это вопрос принципиальный. По этим дорогам дети ездят в школу. Дороги необходимо привести в нормативное состояние, и не к завершению работы над объектом, а немедленно", — обратился к подрядчикам первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, проводивший совещание по поручению главы региона Дмитрия Азарова.

Напомним, самая масштабная за последние годы стройка региона стартовала в декабре 2019-го. В будущем общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Здесь будет 26 опор, 25 пролетных строений. Протяженность новой дороги составит 99 км.

К настоящему времени состоялись надвижки одного пролетного строения на правом берегу и одного — на левом.

"Ведутся работы на 23 опорах, к середине сентября будем готовы осуществить надвижку очередного пролетного строения", — сообщили представители подрядной организации.

В рамках строительства автомобильной дороги выполнены следующие этапы работ: снятие почвенно-растительного слоя — 84,47 км (93,69%), устройство земляного полотна — 67,77 км (74,88%); подстилающего слоя из песка — 51,39 км (54,90%); устройство верхнего слоя основания — 22,62 км (25,84%) и устройство нижнего слоя покрытия — 12,24 км (13,80%). В целом текущий уровень готовности объекта капитального строительства составляет 29,09%.

На заседании штаба обсудили тему выноса коммуникаций, рассмотрели вопрос оформления земельных участков (в настоящее время этот процесс завершен на 91,6%).

Подрядчики также сообщили, что на строительстве обхода задействованы 1725 человек, 485 единиц техники, 64 плавсредства.

На заседании штаба рассмотрели вопрос компенсации дополнительных расходов в связи с удорожанием стройматериалов. Напомним, соответствующее постановление подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным 13 августа 2021 года. Виктор Кудряшов поручил подготовить необходимые обоснования и представить их в правительство РФ.

Глава регионального кабмина сообщил, что правительство РФ также рассматривает возможность опережающего финансирования проекта в размере 8 млрд рублей. Такая договоренность была достигнута в ходе совещания заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В ответ представители компании "Автобан" подтвердили, что готовы задействовать дополнительные силы и ускорить темпы строительства.